WhatsApp вносит неожиданные изменения, которые позволяют приложению контролировать все

Новая функция позволит владельцам iPhone сделать WhatsApp службой обмена сообщениями и звонками по умолчанию на своем телефоне. Это означает, что мессенджер будет иметь приоритет при совершении звонков и СМС.

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Согласно заявлению разработчиков, если нажать на номер телефона в приложении "Контакты", он автоматически наберет его в WhatsApp, а не через собственное приложение "Телефон", пишет thesun.co.uk.

То же самое касается Siri, который может написать сообщение одному из контактов — текст будет отправлен через WhatsApp.

Функция появилась неожиданно, после того как Apple ранее заявила, что не разрешит ее использование за пределами Европейского Союза. Однако теперь она доступна по всему миру. Компания позволяет владельцам iPhone выбирать между встроенным приложением "Телефон" для звонков, FaceTime или Zoom.

Если вы хотите изменить свой телефонный сервис по умолчанию на WhatsApp, сначала нужно убедиться, загружена ли последняя версия приложения. Необходима версия WhatsApp 25.8.74.

Чтобы включить ее, откройте приложение "Настройки" на своем iPhone. Затем выберите "Приложения", а затем раздел в верхней части следующей страницы с надписью "Приложения по умолчанию". Здесь вы найдете список приложений по умолчанию, которыми можете управлять, таких как электронная почта, фильтрация вызовов, браузер и многое другое. В разделе "Сообщения" увидите два варианта: iMessages или WhatsApp. Тот же процесс применяется к приложениям для звонков.

Важно отметить, что изменение приложения по умолчанию на WhatsApp не остановит вас от приема звонков через телефон или другое стороннее приложение.

Эта функция была встречена неоднозначно — некоторые пользователи мессенджера заявили, что им не нравится, когда стороннее приложение обрабатывает все их сообщения.

"Нет! iMessage и FaceTime — лучшие!" — написал пользователь на X (ранее Twitter).

Другой добавил: "Нет, спасибо, это как иметь сторонние приложения, как это делают бренды Android с приложениями Google, потому что они не могут предложить собственные приложения для обмена сообщениями и звонков".

Ранее мы писали, что масштабное изменение WhatsApp исправит проблему, которую все ненавидят. WhatsApp работает над функцией, которая позволит сгруппировать беседы так, чтобы пользователи могли видеть ветки разговоров отдельно от основного чата.