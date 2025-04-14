Тревожное предупреждение для миллионов пользователей WhatsApp: немедленно проверьте настройки

Хакеры могут получить контроль над устройствами, если обновления мессенджера не будут своевременно установлены. Стоит проверить настройки, иначе текстовые сообщения будут украдены.

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Об этом пишет издание thesun.co.uk.

Предупреждение касается пользователей, которые используют WhatsApp на своих компьютерах с операционной системой Windows. Юзерам необходимо обновить платформу, иначе личные данные могут попасть в руки хакеров.

Было подтверждено, что в глобальной службе чата обнаружена уязвимость, которая может позволить киберпреступникам атаковать потенциальных жертв, а стать жертвой может буквально кто угодно. Эта атака скрывается в, казалось бы, безобидных вложениях. И если она увенчается успехом, хакеры могут получить несанкционированный доступ к информации, а также, при худшем сценарии, полный контроль над устройством.

В WhatsApp объяснили, что проблема спуфинга в версии мессенджера для ОС Windows (до версии 2.2450.6) отображала вложения в соответствии с их типом MIME, но выбирала обработчик открытия файла на основе расширения имени файла вложения. Такое несоответствие могло привести к внедрению вирусов.

Хотя сбой в приложении был исправлен, компания предупредила, что крайне важно, чтобы пользователи ПК на Windows, отправляющие сообщения через мессенджер, обновили свое программное обеспечение. Людям необходимо убедиться, что у них установлена ​​самая последняя версия приложения. После установки последней версии с новым исправлением файлы и данные будут в безопасности, заверили разработчики.

Адам Пилтон, старший консультант по кибербезопасности в CyberSmart, подчеркнул, что риску подвергаются только пользователи WhatsApp на настольных компьютерах. По его словам, если киберпреступник смог поделиться зараженным изображением либо в группе, либо в личном чате, любой может неосознанно выполнить вредоносный код, загрузив картинку.

Он добавил, что управление уязвимостями, то есть применение обновлений, которые выпускают поставщики программного обеспечения, очень важно и не стоит им пренебрегать.

Ранее мы сообщали, что изменение в работе WhatsApp исправит проблему, которую все ненавидят. Мессенджер работает над функцией, которая позволит сгруппировать беседы так, чтобы пользователи могли видеть ветки разговоров отдельно от основного чата.