Пользователям WhatsApp стоит остерегаться опасного "поддельного" сообщения: что известно

Мошенничество связано с кодами подтверждения, которые пользователи иногда получают для входа в систему.

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Об этом сообщает thesun.co.uk.

WhatsApp использует коды подтверждения для входа в само приложение. Они приходят в виде текстовых сообщений и для других сервисов, таких как Facebook, ТВ-приложения или даже мобильный банкинг. Эти текстовые сообщения — цель киберпреступников, поскольку получение такого кода — это простой способ взломать пользовательские аккаунты.

WhatsApp предупреждает пользователей никогда не делиться этими кодами с кем-либо: "Вы никогда не должны делиться своим кодом подтверждения с другими людьми. Если кто-то пытается завладеть вашим аккаунтом, ему нужен код подтверждения SMS, отправленный на ваш номер телефона. Без этого кода любой пользователь, пытающийся подтвердить ваш номер, не сможет завершить процесс проверки и не сможет использовать ваш номер телефона в WhatsApp. Это означает, что вы по-прежнему контролируете свой аккаунт".

Мошенники могут попытаться обманом заставить передать свой код. Например, попросят подтвердить личность с помощью кода или сообщат, что случайно отправили свой собственный код. Они будут утверждать, что работают в службе поддержки и потребуют код для устранения проблемы.

Другой способ, который они могут использовать, — взломать аккаунт WhatsApp друга или члена семьи. И затем использовать этот аккаунт, чтобы выдать себя за этого человека, что облегчит обманом заставить жертву передать свой код.

Ни один из подобных запросов не является законным, и их нужно полностью игнорировать. Иначе преступник может сразу же войти в аккаунт жертвы и начать отправлять сообщения людям от ее имени, чтобы просить взаймы деньги, узнавать разного рода информацию и, в конечном итоге, украсть все деньги со счета.

"Чтобы защитить аккаунт, WhatsApp отправит push-уведомление, когда кто-то попытается зарегистрировать аккаунт с вашим номером телефона", — пояснили в компании. — "Чтобы сохранить свой аккаунт в безопасности, не делитесь своим кодом подтверждения с другими".

То же самое касается любого типа кода: вы не можете быть полностью уверены в том, какой сервис пытается взломать хакеры. Поэтому никогда не передавайте никому код, который вы получаете по текстовому сообщению, пишет СМИ.

Ранее мы писали о том, что миллионам пользователей WhatsApp стоит немедленно проверить настройки. Хакеры могут получить контроль над устройствами, если обновления мессенджера не будут своевременно установлены. Стоит проверить настройки, иначе текстовые сообщения будут украдены.