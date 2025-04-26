WhatsApp перестанет работать на трех популярных смартфонах, которыми пользуются многие

Пользователей WhatsApp предупреждают, что сервис перестанет работать на некоторых устройствах в следующем месяце.

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Об этом пишет издание thesun.co.uk.

Мессенджер, принадлежащий Meta, насчитывает более двух миллиардов пользователей по всему миру, и некоторые из них вскоре больше не смогут отправлять сообщения. В рамках обновления программного обеспечения WhatsApp больше не будет поддерживать несколько моделей iPhone.

В настоящее время любой iPhone с iOS 12 или более новой версией может использовать WhatsApp. Но с 5 мая все изменится. Только версии iOS 15.1 и более новые смогут поддерживать работу мессенджера.

Три модели iPhone являются слишком старыми для обновления до iOS 15. Вот они:

iPhone 5s

iPhone 6

iPhone 6 Plus

"Если у вас есть один из этих iPhone, после 5 мая вы больше не сможете отправлять или получать сообщения в WhatsApp", — пишет СМИ.

Стоит отметить, что эти модели некоторое время назад перестали получать основные обновления от Apple. Это не только означает, что пользователи упускают новые функции, но и важные обновления безопасности, которые защищают от хакеров. Другие приложения, такие как Spotify и Instagram, уже перестали работать на этих телефонах.

Самый старый из них, iPhone 5s, был выпущен еще в 2013 году. Поэтому, чтобы обезопасить себя, получить доступ к новейшим функциям и продолжать использовать WhatsApp, возможно, пришло время обновить телефон.

"Устройства и программное обеспечение часто меняются, поэтому мы регулярно проверяем, какие операционные системы мы поддерживаем, и выпускаем обновления", — сообщает WhatsApp. — "Каждый год мы смотрим, какие устройства и программное обеспечение являются самыми старыми и имеют наименьшее количество пользователей. Эти устройства также могут не иметь последних обновлений безопасности или могут не иметь функциональности, необходимой для работы мессенджера. Прежде чем мы прекратим поддержку вашей операционной системы, вы получите уведомление в WhatsApp и несколько раз напомните о необходимости обновления".

Ранее мы писали, что пользователям WhatsApp стоит остерегаться опасного сообщения. Мошенничество связано с кодами подтверждения, которые пользователи иногда получают для входа в систему.