Нелепая новая кнопка WhatsApp: почему пользователи готовы удалить приложение навсегда

"Одержимость" WhatsApp бесполезными изменениями продолжается — и на этот раз она действительно напугала людей.

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Об этом пишет издание thesun.co.uk.

В прошлом году многие жаловались на функцию, которая показывает, сколько людей в группе в данный момент онлайн, — от которой, похоже, тихо отказались. Теперь пользователи подверглись чему-то гораздо более зловещему… ИИ, пишет СМИ.

В течение последних нескольких недель компания Meta внедряла функцию Meta AI. Она выглядит как сине-розово-зеленая кнопка, постоянно находящаяся в правом нижнем углу экрана мессенджера. Хотя компания заявляет, что функция не будет являться обязательной, ее нельзя ни удалить, ни скрыть.

"Нажатие кнопки вызывает бессмысленного ИИ-чатбота WhatsApp, который ответит практически на все, кроме того, как от нее избавиться. Когда Meta прекратит навязывать всю эту лишнюю ерунду и позволит WhatsApp стать приложением для чатинга?", — задаются вопросом авторы.

Согласно их мнению, мессенджер постепенно превращается в своего "старшего брата", Facebook, с обновлениями статуса, сообществами, онлайн-торговлей. Мессенджер должен давать возможность пользователям скрывать не нужные им функции, считают они.

WhatsApp установлен на телефонах миллиардов пользователей по всему миру, которые могут общаться там с друзьями, коллегами, родственниками, делиться фотографиями и местоположением в реальном времени при встречах. Мессенджер выполняет важную роль, но с это последнее изменение так раздражает пользователей, что они пишут в других соцсетях, например на Reddit, что готовы удалить программу, если только Meta сама не откажется от своей затеи.

Представитель WhatsApp сказал в комментарии изданию BBC: "Мы считаем, что предоставление людям таких возможностей — это хорошее дело, и мы всегда прислушиваемся к отзывам наших пользователей".

Ранее мы писали, что WhatsApp перестанет работать на трех популярных смартфонах. Пользователей мессенджера WhatsApp предупреждают, что сервис перестанет работать на некоторых устройствах Apple в следующем месяце.