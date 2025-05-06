"Привет, мам": мошенники придумали коварный трюк для выманивания денег в популярном приложении

Эксперты в сфере кибербезопасности бьют тревогу через участившиеся случаи мошенничества в приложении WhatsApp. Злоумышленники действуют жестоко и расчетливо – они притворяются детьми потенциальной жертвы.

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Об этом сообщает The Sun.

Общение преступники начинают со слов «привет, мама» или «привет, папа». Потом они заявляют, что потеряли свой телефон и лишились доступа к банковскому счету, и начинают выпрашивать деньги якобы на аренду жилья. Взволнованные родители раскошеливаются, так как уверены, что это действительно пишут их дети.

По данным Action Fraud, в период с 2023 по 2025 годы в результате действий мошенников британцы потеряли 226 744 фунта стерлингов.

Сейчас мошенничество стало более правдоподобным благодаря использованию искусственного интеллекта, предупредил руководитель отдела управления рисками мошенничества банка Santander Крис Эйнсли. В частности, он рассказал о случаях, когда технология имитации голоса с помощью искусственного интеллекта используется для создания голосовых заметок в WhatsApp и SMS.

Если первое сообщение игнорируется, мошенники могут повторять попытку и использовать общие сведения, чтобы завязать диалог.

Специалисты советуют пользователям соцсетей и приложений, в случае неожиданной финансовой просьбы, перепроверить информацию, связавшись с близким человеком напрямую. Можно также задать вопрос, ответ на который будет знать только ваш близкий человек, или заранее придумать кодовое слово, чтобы спросить его у подозрительного отправителя.

Если вы уже отправили деньги, нужно немедленно позвонить в банк, чтобы отменить платеж.

Что касается приложения WhatsApp, то теперь оно будет доступно только пользователям iPhone, поддерживающих версию iOS 15.1 и более поздние версии. Для трех моделей – iPhone 5s, iPhone 6 и iPhone 6 Plus – доступ для обмена сообщениями в WhatsApp закрыли. «Эти устройства могут не иметь последних обновлений безопасности или функций, необходимых для работы WhatsApp», – пояснили разработчик.

Ранее пользователей WhatsApp предупредили, чтобы те ни в коем случае не делились ни с кем кодами подтверждения для входа в приложение . Таким кодом легко могут воспользоваться злоумышленники для взлома аккаунта.