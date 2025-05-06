Удобная функция браузеров на Windows позволяет красть пароли: как не стать жертвой

Злоумышленники нашли новый способ получать зашифрованные учетные данные пользователей Google Chrome и других популярных браузеров на системах Windows.

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Как отмечает Cyber Security News, технология кражи данных, обозначенная в структуре MITRE ATT&CK как T1555.003, позволяет извлекать имена пользователей и пароли непосредственно из веб-браузеров, которые обычно хранят эту информацию для удобного входа в систему.

Согласно последним исследованиям, веб-браузеры обычно хранят эти учетные данные в зашифрованном формате в хранилище учетных данных, но злоумышленники разработали методы, позволяющие извлекать их в виде открытого текста.

В системах Windows злоумышленники могут получить доступ к зашифрованным данным Google Chrome, выбрав файл базы данных, расположенный по адресу AppData\Local\Google\Chrome\User Data\Default\Login Data, и выполнив SQL-запрос: SELECT action_url, username_value, password_value FROM logins;.

Затем зашифрованные данные расшифровываются с помощью функции Windows API CryptProtectData, которая использует кэшированные учетные данные жертвы в качестве ключа расшифровки. С подобной проблемой сталкиваются и другие популярные браузеры, включая Firefox, Edge и Safari.

"С начала 2025 года мы наблюдаем значительный рост числа операций по краже учетных данных браузеров", — отметил исследователь в области кибербезопасности Стивен Лим.

Как защититься от хакеров

Эксперты в области кибербезопасности выявили ряд признаков, указывающих на упомянутую атаку. Наиболее распространенные из них включают:

хэши файлов с подписями SHA-256, показывающие 3729 индикаторов, и SHA-1 с 256 индикаторами;

хэши MD5 с 859 случаями при 75% достоверности и 68 случаями при 83% достоверности;

индикаторы URL и домена показывают 584 и 170 совпадений соответственно;

ссылки на источники сетевого трафика со 154 индикаторами.

Для обнаружения атак в издании советуют отслеживать шаблоны доступа к файлам в хранилищах учетных данных браузера. Инструменты для безопасности могут генерировать журналы Event ID 4663, когда неавторизованные процессы пытаются получить доступ к таким файлам браузера, как Local State или Login Data.

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Также рекомендуется внедрить многофакторную аутентификацию, регулярно менять пароли и ограничивать привилегированный доступ. Организациям также следует внедрить современные решения по управлению учетными данными, обеспечивающие дополнительные уровни защиты.

Напомним, в приложении для знакомств Raw выявлена уязвимость системы безопасности, в результате которой личные данные и данные о местоположении пользователей стали достоянием общественности.