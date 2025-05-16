До 400 млн долларов ущерба: одну из крупнейших криптобирж США взломали хакеры

Киберпреступники похитили данные клиентов американской криптовалютной биржи Coinbase, после чего потребовали у компании 20 миллионов долларов за сохранение хакерской атаки в тайне.

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Как отмечает Financial Times, в Coinbase утверждают, что данные были похищены у "небольшой подгруппы" пользователей. В частности, речь идет о данных социального страхования и банковских счетов, а также об изображениях удостоверений личности, таких как паспорта и водительские права.

Компания заявила, что для завладения личной информацией клиентов хакеры "подкупили и завербовали" агентов поддержки, работающих за пределами США. Причастные к этому сотрудники уже уволены.

"Их цель состояла в том, чтобы собрать список клиентов, с которыми они могли бы связаться, выдавая себя за Coinbase, — обманывая людей, чтобы они отдали им свою криптовалюту. Затем они попытались вымогать у Coinbase 20 миллионов долларов, чтобы скрыть это. Мы сказали "нет", — объяснили в Coinbase.

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Вместо этого криптобиржа объявила, что выплатит вознаграждение в размере 20 миллионов долларов за информацию, которая поможет арестовать киберпреступников.

Компания также пообещала возместить ущерб клиентам, которых обманом заставили отправить средства злоумышленникам. Сумма компенсации может составлять от 180 до 400 млн долларов.

Напомним, злоумышленники нашли новый способ получать зашифрованные учетные данные пользователей Google Chrome и других популярных браузеров на системах Windows.

Также сообщалось, что киберпреступники начали использовать технику "путешествия во времени", манипулируя внутренними часами системы, чтобы обойти защиту устройств.