"Допоможіть! Це не поліція": у Москві "кадирівці" викрали блогера (відео)

39-річного Арега Щепіхіна потягли озброєні чоловіки в чорному, а потім засунули в багажник авто, яке раніше бачили в кортежі Саідахмеда Ельдарбієва, помічника глави Чечні Рамзана Кадирова. Арег зрештою зник.

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Про інцидент написали низка росЗМІ, зокрема видання The Moscow Times.

Викрадачів затримали, а потім відпустили і повернули їм авто

Інцидент стався ввечері 3 червня на Ярославському вокзалі в центрі Москви. Озброєні чоловіки в чорних костюмах схопили людину і заштовхали її в багажник Mercedes із блималкою і номерами серії АМР, які часто використовують силовики.

Поки чоловіка тягли до машини, він кричав, що його схопила не поліція, і кликав на допомогу, але йому ніхто не допоміг.

Арега викрали на очах десятків людей

Хтось все-таки викликав поліцію, але викрадачі втекли від переслідування. Пізніше їхню автівку зупинили в районі Київського шосе, за три кілометри від МКАДу, проте викраденої людини в ній уже не було.

Журналісти з'ясували, що чорний Mercedes із мигалкою раніше часто супроводжував авто Саідахмеда Ельдарбієва, помічника і соратника глави Чечні Рамзана Кадирова.

Примітно, але автомобіль, на якому відвезли Щепіхіна, вранці 4 червня доставили назад до Ярославського вокзалу. А шістьох викрадачів випустили з відділу поліції. Троє із затриманих заявили поліцейським, що є чинними співробітниками Росгвардії. Поїхали вони все на тому ж "Мерседесі". На запитання кореспондентів, де викрадений блогер, вони не відповіли. Де він зараз — невідомо. На запитання, навіщо вони його викрали, ті сказали "Ахмат сила".

Викраденим виявився 39-річний Арег Щепіхін, який раніше носив прізвище Оганесян. Чоловік живе в Хімках і називає себе "бізнесменом, героєм Росії і топменеджером". У минулому він був учасником конкурсу "Росія — країна можливостей", на якому презентував застосунок зі створення нових образів для людей, а також заснував партію "Новый русский мир", щоб навчити молодих людей заробляти гроші. Він часто постив фото з російськими знаменитостями і політиками: Володимиром Мединським, Марією Захаровою та іншими.

Перед тим, як його викрали, Щепіхін записав кілька відеороликів, у яких нібито "ображав" чеченський народ, Аллаха, Коран і особисто Кадирова. На відео звернули увагу чеченські блогери, які вимагали покарати чоловіка. Його рідні заявили, що він став негативно ставитися до мусульман через війну в Карабасі, під час якої Азербайджан отримав повний контроль над регіоном.

Нагадаємо, 2024 року до трьох років колонії засудили 19-річного студента, якого побив син Кадирова. Микиту Журавеля визнали винним в образі релігійних почуттів вірян через спалений Коран.

А у квітні 2025 року в Чечні вбили 17-річного підлітка, який нібито напав на поліцейський блокпост. Тіло юнака кинули на площі та змусили жителів села зібратися на мітинг.