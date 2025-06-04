"Помогите! Это не полиция": в Москве "кадыровцы" похитили блогера (видео)

39-летнего Арега Щепихина утащили вооруженные мужчины в черном, а потом засунули в багажник авто, которое ранее видели в кортеже Саидахмеда Эльдарбиева, помощника главы Чечни Рамзана Кадырова. Арег в итоге исчез.

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Об инциденте написали ряд росСМИ, в том числе издание The Moscow Times.

Похитителей задержали, а потом отпустили и вернули им авто

Инцидент произошел вечером 3 июня на Ярославском вокзале в центре Москвы. Вооруженные мужчины в черных костюмах схватили человека и затолкали его в багажник Mercedes с мигалкой и номерами серии АМР, которые часто используют силовики.

Пока мужчину тащили к машине, он кричал, что его схватила не полиция, и звал на помощь, но ему никто не помог.

Арега похитили на глазах десятков людей

Кто-то все-таки вызвал полицию, но похитители ушли от преследования. Позднее их автомобиль остановили в районе Киевского шоссе, в трех километрах от МКАДа, однако похищенного человека в ней уже не было.

Журналисты выяснили, что черный Mercedes с мигалкой ранее часто сопровождал авто Саидахмеда Эльдарбиева, помощника и соратника главы Чечни Рамзана Кадырова.

Примечательно, но автомобиль, на котором увезли Щепихина, утром 4 июня доставили обратно к Ярославскому вокзалу. А шестерых похитителей выпустили из отдела полиции. Трое из задержанных заявили полицейским, что являются действующими сотрудниками Росгвардии. Уехали они все на том же "Мерседесе". На вопросы корреспондентов, где похищенный блогер, они не ответили. Где он сейчас – неизвестно. На вопрос, зачем они его похитили, те сказали "Ахмат сила".

Похищенным оказался 39-летний Арег Щепихин, ранее носивший фамилию Оганесян. Мужчина живет в Химках и называет себя "бизнесменом, героем России и топ-менеджером". В прошлом он был участником конкурса "Россия — страна возможностей", на котором представил приложение по созданию новых образов для людей, а также учредил партию "Новый русский мир", чтобы научить молодых людей зарабатывать деньги. Он часто постил фото с российскими знаменитостями и политиками: Владимиром Мединским, Марией Захаровой и прочими.

Перед тем, как его похитили, Щепихин записал несколько видеороликов, в которых якобы "оскорблял" чеченский народ, Аллаха, Коран и лично Кадырова. На видео обратили внимание чеченские блогеры, которые требовали наказать мужчину. Его родные заявили, что он стал негативно относиться к мусульманам из-за войны в Карабахе, в ходе которой Азербайджан получил полный контроль над регионом.

Напомним, в 2024 году к трем годам колонии приговорили 19-летнего студента, которого избил сын Кадырова. Никита Журавель был признан виновным в оскорблении религиозных чувств верующих из-за сожженного Корана.

А в апреле 2025 года в Чечне убили 17-летнего подростка, который якобы напал на полицейский блокпост. Тело юноши бросили на площади и заставили жителей села собраться на митинг.