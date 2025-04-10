В Чечне убили подростка, который якобы напал на "кадыровцев", а тело выставили на показ, — соцсети

После атаки на полицейский пост в чеченском селе Ачхой-Мартан состоялся митинг, во время которого прямо на асфальте возле собравшейся толпы лежало тело 17-летнего подростка. Глава Чечни Рамзан Кадыров обвинил его в нападении.

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Об этом сообщил оппозиционный телеграм-канал Niyso.

По словам очевидцев, тело погибшего оставили на улице даже после завершения митинга.

Инцидент произошел вечером 7 апреля — на посту ДПС в селе Ачхой-Мартан были ранены двое сотрудников полиции, один из которых впоследствии скончался в больнице. На следующее утро местные власти организовали митинг, заставив выйти на него работников бюджетной сферы.

Впоследствии чеченское телевидение показало фото 17-летнего парня, которого обвиняют в нападении на пост ДПС. Рамзан Кадыров заявил, что во время нападения юноша был убит, а организаторами, по его словам, были лица, находящиеся в Турции, а также гражданин Украины. Он пригрозил "жестким ответом" каждому из них.

"Организаторами акции нас объявили, а куратором, вроде бы, был какой-то сотрудник украинских спецслужб. Тело убитого парня привезли намеренно, так играют на эмоциях, чтобы вызвать ненависть к нам и заблокировать любую нашу информационную деятельность", — заявил активист движения Niyso по имени Ансар.

Он также сообщил, что чеченские власти выдвинули активистам Niyso ультиматум: либо они прекращают оппозиционную деятельность, либо в течение месяца из республики будут принудительно выселены их родственники, а имущество — конфисковано.

"Они воспользовались ситуацией, чтобы обвинить нас во всем и иметь свободные руки. Возможно, как и в предыдущих случаях, этого парня сами и завербовали. Они часто замечают молодых людей с радикальными взглядами, находят через интернет, используют — а потом ликвидируют. Им нужна была показательная акция", — добавил он.

Напомним, что глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что близкие родственники лиц, которых считают причастными к нападению на полицейский пост, должны быть принудительно выселены из региона.

Также Адам Кадыров получил важную должность — куратора МВД в Чечне, о чем было объявлено во время совещания 31 марта. Два года назад он попал в Книгу рекордов России после того, как был назначен главой охраны своего отца. Министр внутренних дел Аслан Ирасханов отметил, что решение было принято на основании указа Рамзана Кадырова.