"Призываем к строгому ответу": Кадыров обвинил Украину в нападении на пост полиции в Чечне

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выдворить из республики родственников организаторов нападения на пост ДПС, в результате которого погиб сотрудник полиции. Такое заявление он сделал на совещании с руководством силовых ведомств и правоохранительных органов.

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Об этом пишут российские СМИ.

"МВД и Росгвардии совместно с ФСБ надо выгнать с территории республики родителей и братьев тех, кто стоит за этим. Их имущество надо изъять. Если они после этого не прекратят работать на Украину, которая их финансирует, тогда и других родственников необходимо выслать", — заявил он.

Инцидент произошел вечером 7 апреля в городе Ачхой-Мартан. Местный житель с ножом напал на сотрудников патрульно-постовой службы, двое силовиков пострадали. Один из них впоследствии скончался в больнице. Нападавшего застрелили.

Кадыров утверждает, что силовики установили личности тех, кто руководил действиями нападавшего.

"Некоторые из них находятся в Турции, а руководит их действиями гражданин Украины. Каждого из них мы призываем к строгому ответу. Это касается не только самих преступников, но и тех, кто прямо или косвенно ответственен за их действия. Правоохранителям поставлена четкая задача — наказать каждого виновного по всей строгости закона", — заявил он.

При этом он не привел подтверждений того, что за нападением стоят украинцы.

Напомним, что 17-летний Адам Кадыров, сын главы Чечни Рамзана Кадырова, получил боевую награду от Росгвардии, которая, по определению, вручается за "личную отвагу при выполнении боевых задач". Важно отметить, что Адам Кадыров никогда не находился в Украине.

Также, Адам Кадыров получил важную должность — куратора МВД в Чечне, о чем было объявлено во время совещания 31 марта. Два года назад он попал в Книгу рекордов России после того, как был назначен главой охраны своего отца. Министр внутренних дел Аслан Ирасханов отметил, что решение было принято на основании указа Рамзана Кадырова.