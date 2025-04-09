"Закликаємо до суворої відповіді": Кадиров звинуватив Україну у нападі на пост поліції в Чечні

Глава Чечні Рамзан Кадиров доручив видворити з республіки родичів організаторів нападу на пост ДПС, внаслідок якого загинув співробітник поліції. Таку заяву він зробив на нараді з керівництвом силових відомств та правоохоронних органів.

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Про це пишуть російські ЗМІ.

"МВС та Росгвардії спільно з ФСБ треба вигнати з території республіки батьків і братів тих, хто стоїть за цим. Їхнє майно треба вилучити. Якщо вони після цього не припинять працювати на Україну, яка їх фінансує, тоді й інших родичів необхідно вислати", – заявив він.

Інцидент стався увечері 7 квітня у місті Ачхой-Мартан. Місцевий житель із ножем напав на співробітників патрульно-постової служби, двоє силовиків постраждали. Один із них згодом помер у лікарні. Нападника застрелили.

Кадиров стверджує, що силовики встановили особи тих, хто керував діями нападника.

"Деякі з них перебувають у Туреччині, а керує їхніми діями громадянин України. Кожного з них ми закликаємо до суворої відповіді. Це стосується не лише самих злочинців, а й тих, хто прямо чи опосередковано відповідальний за їхні дії. Правоохоронцям поставлено чітке завдання – покарати кожного винного за усією строгістю закону", – заявив він.

При цьому він не навів підтверджень того, що за нападом стоять українці.

Нагадаємо, що 17-річний Адам Кадиров, син голови Чечні Рамзана Кадирова, отримав бойову нагороду від Росгвардії, яка, за визначенням, вручається за "особисту відвагу під час виконання бойових завдань". Важливо зазначити, що Адам Кадиров ніколи не перебував в Україні.

Також, Адам Кадиров отримав важливу посаду — куратора МВС в Чечні, про що було оголошено під час наради 31 березня. Два роки тому він потрапив до Книги рекордів Росії після того, як був призначений главою охорони свого батька. Міністр внутрішніх справ Аслан Ірасханов зазначив, що рішення було ухвалене на підставі указу Рамзана Кадирова.