Сина Рамзана Кадирова нагородили медаллю "за внесок у війну в Україні"

17-річний Адам Кадиров отримав бойову нагороду Росгвардії, яку, згідно з описом, вручають за "особисту відвагу під час виконання бойових завдань". Син Рамзана Кадирова ніколи не був в Україні.

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Про це повідомляє The Moscow Times.

Відомчу медаль Росгвардії "За бойову відзнаку" син глави Чечні Рамзана Кадирова отримав за наказом директора Федеральної служби військ національної гвардії РФ Віктора Золотова. Вручив медаль Кадирову 27 березня начальник управління Росгвардії в Чечні генерал-лейтенант Шаріп Делімханов. При цьому сам Адам Кадиров ніколи не був в Україні або хоча б у прифронтових районах Росії.

Про це повідомив голова уряду Чеченської Республіки Магомед Даудов у своєму Instagram. Медаль "За бойову відзнаку" заснована в Росгвардії у 2017 році. Згідно з положенням про нагороду, її вручають "за особисту відвагу, самовідданість, виявлену ініціативу, успішне керівництво та інші заслуги під час виконання бойових завдань".

Даудов заявив, що вручення цієї нагороди 17-річному підлітку стало визнанням його "значного внеску в спеціальну військову операцію", а також у "зміцнення безпеки і правопорядку".

Адам Кадиров зі своїм батьком, Рамзаном Кадировим Фото: Пресслужба глави Чечні

З березня 2022 року в телеграм-каналі Росгвардії повідомляли про нагородження цією медаллю безпосередніх учасників війни в Україні, чиїх імен при цьому не називали. У травні 2022 року повідомлялося, що силовики отримали 148 відомчих нагород і нагрудних знаків, серед яких була і медаль "За бойову відзнаку". Приводом для нагородження ставала відмінність військових "під час виконання бойових завдань".

У Чечні запевняють, що Адам Кадиров "з ранніх років, наслідуючи приклад першого президента Чеченської Республіки Ахмата-Хаджі Кадирова, проявляє відданість справі служіння своєму народові та вітчизні". Також його називають відповідальною і цілеспрямованою молодою людиною, якій його батько Рамзан Кадиров "завжди довіряє найважливіші напрямки і завдання".

Нагадаємо, Адама Кадирова почали активно нагороджувати і призначати на державні посади після побиття заарештованого за спалення Корану Микити Журавеля у вересні 2023 року. Відтоді Кадиров встиг стати героєм Чечні, начальником відділу безпеки глави республіки, куратором "Російського університету спецназу". Побитий Журавель у підсумку отримав 3,5 року колонії за спалення Корану, а потім ще 14 років у справі про "держзраду".

Нагадаємо, наприкінці березня Адам Кадиров був призначений куратором управління МВС у Чечні. Які у нього при цьому будуть обов'язки — не повідомлялося.