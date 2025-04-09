Сына Рамзана Кадырова наградили медалью "за вклад в войну в Украине"

17-летний Адам Кадыров получил боевую награду Росгвардии, которую, согласно описанию, вручают за "личную отвагу при выполнении боевых задач". Сын Рамзана Кадырова никогда не был в Украине.

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Об этом сообщает The Moscow Times.

Ведомственную медаль Росгвардии "За боевое отличие" сын главы Чечни Рамзана Кадырова получил по приказу директора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ Виктора Золотова. Вручил медаль Кадырову 27 марта начальник управления Росгвардии по Чечне генерал-лейтенант Шарип Делимханов. При этом сам Адам Кадыров никогда не был в Украине или хотя бы в прифронтовых районах России.

Об этом сообщил председатель правительства Чеченской Республики Магомед Даудов в своем Instagram. Медаль "За боевое отличие" учреждена в Росгвардии в 2017 году. Согласно положению о награде, ее вручают "за личную отвагу, самоотверженность, проявленную инициативу, успешное руководство и иные заслуги при выполнении боевых задач".

Даудов заявил, что вручение этой награды 17-летнему подростку стало признанием его "значительного вклада в специальную военную операцию", а также в "укрепление безопасности и правопорядка".

Адам Кадыров со своим отцом, Рамзаном Кадыровым Фото: Пресс-служба главы Чечни

С марта 2022 года в телеграм-канале Росгвардии сообщали о награждении этой медалью непосредственных участников войны в Украине, чьи имена при этом не назывались. В мае 2022 года сообщалось, что силовики получили 148 ведомственных наград и нагрудных знаков, в числе которых была и медаль "За боевое отличие". Поводом для награждения становилось отличие военных "при выполнении боевых задач".

В Чечне заверяют, что Адам Кадыров "с ранних лет, следуя примеру первого президента Чеченской Республики Ахмата-Хаджи Кадырова, проявляет преданность делу служения своему народу и отечеству". Также его называют ответственным и целеустремленным молодым человеком, которому его отец Рамзан Кадыров "всегда доверяет важнейшие направления и задачи".

Напомним, Адама Кадырова начали активно награждать и назначать на государственные посты после избиения арестованного за сожжение Корана Никиты Журавеля в сентябре 2023 года. С того времени Кадыров успел стать героем Чечни, начальником отдела безопасности главы республики, куратором "Российского университета спецназа". Избитый Журавель в итоге получил 3,5 года колонии за сожжение Корана, а затем еще 14 лет по делу о "госизмене".

Напомним, в конце марта Адам Кадыров был назначен куратором управления МВД в Чечне. Какие у него при этом будут обязанности – не сообщалось.