У Чечні вбили підлітка, який начебто напав на "кадирівців", а тіло виставили на показ, — соцмережі

Після атаки на поліцейський пост у чеченському селі Ачхой-Мартан відбувся мітинг, під час якого прямо на асфальті біля зібраного натовпу лежало тіло 17-річного підлітка. Голова Чечні Рамзан Кадиров звинуватив його в нападі.

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Про це повідомив опозиційний телеграм-канал Niyso.

За словами очевидців, тіло загиблого залишили на вулиці навіть після завершення мітингу.

Інцидент стався ввечері 7 квітня — на посту ДПС у селі Ачхой-Мартан було поранено двох співробітників поліції, один з яких згодом помер у лікарні. Наступного ранку місцева влада організувала мітинг, змусивши вийти на нього працівників бюджетної сфери.

Згодом чеченське телебачення показало фото 17-річного хлопця, якого звинувачують у нападі на пост ДПС. Рамзан Кадиров заявив, що під час нападу юнак був убитий, а організаторами, за його словами, були особи, що перебувають у Туреччині, а також громадянин України. Він пригрозив "жорсткою відповіддю" кожному з них.

"Організаторами акції нас оголосили, а куратором, начебто, був якийсь співробітник українських спецслужб. Тіло вбитого хлопця привезли навмисно, так грають на емоціях, щоб викликати ненависть до нас і заблокувати будь-яку нашу інформаційну діяльність", — заявив активіст руху Niyso на ім’я Ансар.

Він також повідомив, що чеченська влада висунула активістам Niyso ультиматум: або вони припиняють опозиційну діяльність, або протягом місяця з республіки будуть примусово виселені їхні родичі, а майно — конфісковане.

"Вони скористалися ситуацією, щоб звинуватити нас у всьому і мати вільні руки. Можливо, як і в попередніх випадках, цього хлопця самі й завербували. Вони часто помічають молодих людей із радикальними поглядами, знаходять через інтернет, використовують — а потім ліквідують. Їм потрібна була показова акція", — додав він.

Нагадаємо, що глава Чеченської Республіки Рамзан Кадиров заявив, що близькі родичі осіб, яких вважають причетними до нападу на поліцейський пост, повинні бути примусово виселені з регіону.

Також Адам Кадиров отримав важливу посаду — куратора МВС в Чечні, про що було оголошено під час наради 31 березня. Два роки тому він потрапив до Книги рекордів Росії після того, як був призначений главою охорони свого батька. Міністр внутрішніх справ Аслан Ірасханов зазначив, що рішення було ухвалене на підставі указу Рамзана Кадирова.