Нечем было заплатить выкуп: криптоблогера похитили и отпустили на следующий день

Французский криптотрейдер и автор контента в TikTok стал жертвой похищения, но уже на следующий день его отпустили — злоумышленники поняли, что у него недостаточно средств для уплаты выкупа.

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По данным французской радиостанции Europe 1, 26-летнего блогера захватили в пятницу вечером, когда он возвращался домой в Жювизе-сюр-Орж, что на севере Франции. Похитители требовали отдать им 50 тысяч евро в криптовалюте, пишет Cointelegraph.

Четверо нападавших посадили его в угнанную машину и избили. Однако уже в субботу мужчину отпустили: он показал им, что не имеет нужной суммы на счету и не может выполнить их требований. На TikTok за ним следят 40 тысяч пользователей.

Сейчас инцидентом занимается подразделение полиции по борьбе с организованной преступностью. По информации Europe 1, пострадавший получил шесть дней оплачиваемого больничного.

В этом году во Франции участились случаи похищений, связанных с криптовалютами. Из-за этого даже министр внутренних дел страны встречался с представителями криптосообщества, чтобы обсудить усиление безопасности.

Напомним, в Москве "кадыровцы" похитили блогера. 39-летнего Арега Щепихина утащили вооруженные мужчины в черном, а затем засунули в багажник авто, которое ранее видели в кортеже Саидахмеда Эльдарбиева, помощника главы Чечни Рамзана Кадырова. Арег в конце концов исчез.

Фокус также писал, что в мае одну из крупнейших криптобирж США взломали хакеры. Киберпреступники похитили данные клиентов американской криптовалютной биржи Coinbase, после чего потребовали у компании 20 миллионов долларов за сохранение хакерской атаки в тайне.