4 загиблих: у Франції в ДТП потрапив автобус з українськими дітьми, що відомо (відео)

Група українських підлітків, яка прибула у Францію по обміну, потрапила в дорожню аварію на північному заході Франції. Автобус, в якому були дорослі й діти, перекинувся в кювет в регіоні Сарт.

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Відомо, що четверо людей загинули, 18 - отримали легкі травми, дев'ять – у важкому стані і нині перебувають у лікарні, про що повідомляє видання France Bleu.

Автобус, який перевозив українських дітей, перекинувся в кювет

За словами префекта Сарта, в автобусі знаходилося близько шістдесяти пасажирів, деякі з них були дорослими, а в основному це були українські підлітки у віці від 14 до 17 років. Вони прибули по обміну у сільськогосподарську середню школу Ла-Туш в Плоермелі, але після двох днів у школі їх повезли оглядати туристичні цікавинки у Париж.

Журналісти BBC Україна зв'язались із українським міністерством закордонних справ. Там підтвердили, що у ДТП потрапили українські діти, але вік загиблих не повідомляють.

Аварія сталася на автомагістралі А81 біля міста Дегре у напрямку міста Ле-Ман близько полудня. На місце аварії виїхали представники посольства та особисто посол України.

Рух автомагістраллю А81 закрили в обох напрямках, на місці події працює поліція і рятувальники.

Повідомляється про 4 загиблих Фото: Скріншот

Прем'єр-міністр Франції Франсуа Байру висловив співчуття родинам, які постраждали.

Голова МЗС Андрій Сибіга доручив Департаменту консульської служби МЗС та посольству України у Франції тримати ситуацію на особливому контролі та забезпечити належну допомогу постраждалим громадянам України.

Нагадаємо, в пабліках Дніпра повідомили, що неповнолітнього водія Арсенія Бессонова, якого підозрюють в причетності до ДТП у грудні 2024 року, знову впіймали за кермом напідпитку.

А місяць тому в Києві у ДТП потрапив мікроавтобус, який їхав у збірний пункт та перевозив мобілізованих.