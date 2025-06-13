4 погибших: во Франции в ДТП попал автобус с украинскими детьми, что известно (видео)

Группа украинских подростков, которая прибыла во Францию по обмену, попала в дорожную аварию на северо-западе Франции. Автобус, в котором были взрослые и дети, перевернулся в кювет в регионе Сарт.

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Известно, что четыре человека погибли, 18 — получили легкие травмы, девять — в тяжелом состоянии и сейчас находятся в больнице, о чем сообщает издание France Bleu.

Автобус, перевозивший украинских детей, перевернулся в кювет

По словам префекта Сарта, в автобусе находилось около шестидесяти пассажиров, некоторые из них были взрослыми, а в основном это были украинские подростки в возрасте от 14 до 17 лет. Они прибыли по обмену в сельскохозяйственную среднюю школу Ла-Туш в Плоермеле, но после двух дней в школе их повезли осматривать туристические достопримечательности в Париж.

Журналисты BBC Украина связались с украинским министерством иностранных дел. Там подтвердили, что в ДТП попали украинские дети, но возраст погибших не сообщают.

Авария произошла на автомагистрали А81 возле города Дегре в направлении города Ле-Ман около полудня. На место аварии выехали представители посольства и лично посол Украины.

Движение по автомагистрали А81 закрыли в обоих направлениях, на месте происшествия работает полиция и спасатели.

Сообщается о 4 погибших Фото: Скриншот

Премьер-министр Франции Франсуа Байру выразил соболезнования семьям, которые пострадали.

Глава МИД Андрей Сибига поручил Департаменту консульской службы МИД и посольству Украины во Франции держать ситуацию на особом контроле и обеспечить надлежащую помощь пострадавшим гражданам Украины.

Напомним, в пабликах Днепра сообщили, что несовершеннолетнего водителя Арсения Бессонова, которого подозревают в причастности к ДТП в декабре 2024 года, снова поймали за рулем навеселе .

А месяц назад в Киеве в ДТП попал микроавтобус, который ехал в сборный пункт и перевозил мобилизованных.