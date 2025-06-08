Полиция снова поймала пьяным участника резонансного ДТП в Днепре: реакция соцсетей (фото)

В пабликах Днепра сообщается, что несовершеннолетний водитель Арсений Бессонов, которого подозревают в причастности к ДТП в декабре 2024 года, снова поймали за рулем нетрезвым. В соцсетях пользователи выразили возмущение бездействием правоохранителей и главы МВД Игоря Клименко.

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О случае задержания нетрезвого водителя пишут в местных пабликах.

Сообщается, что несовершеннолетнего подозреваемого в резонансном ДТП в декабре 2024 года снова остановили в центре города без водительских прав. По сообщению очевидцев, Бессонов пытался убежать, но его "быстро догнали и вернули на место".

Участника резонансного ДТП снова поймали за рулем нетрезвым (скриншот с dnepr_operativ/Telegram) Патрульная полиция подтвердила факт задержания подозреваемого (скриншот с dnepr_operativ/Telegram)

"Очевидцы утверждают, что Арсений и рыгал, и падал, и ломал комедию, но от прохождения тестов на состояние опьянения отказался", — говорится в сообщении днепровских пабликов.

Пока также неизвестно, были ли на него составлены административные протоколы. Также местные Telegram-каналы интересуются тем, как подозреваемый в трагедии находится на свободе и как сел за руль автомобиля.

Впоследствии стало известно, что подозреваемый по нескольким уголовным делам "снова заинтересовал полицию". Там со ссылкой на инспектора пресс-службы патрульной полиции Павла Карманова сообщили, что у несовершеннолетнего водителя не было удостоверения, на него составили админпротокол за нарушение ПДД и управление транспортом без документов.

"На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств. Задержанный сдал анализы для проверки на алкогольное и наркотическое опьянение. Результат ожидается в течение 10 суток", — сообщил инспектор патрульной службы.

Реакция соцсетей

Украинцы в соцсетях возмутились тем, что подозреваемый в резонансном ДТП снова находился за рулем в состоянии опьянения и водил машину без документов. Они считают, что ответственность за это лежит на правоохранителях и главе МВД Игорю Клименко.

Больше всего пользователи поддержали следующие сообщения в соцсетях:

"Помните типа в Днепре, который на БМВ убил ребенка (конечно, конечно, он же был пассажиром)? Ну короче, понятное дело — он отмазанный катается по городу и дальше";

"Ублюдок избежал наказания за убийство ребенка, и конечно же ему в этом помогли. Неужели некому привлечь их к ответственности?";

"Пока он не сдохнет, будет кататься";

"Этого подонка и всех, кто причастен к махинациям в этом деле, надо наказать".

Также на событие в Днепре отреагировал известный блогер Игорь Лаченков. Он указывает, что Бессонов "сбил насмерть 10 летнюю, повесили все на его кента л*ха, и его снова останавливает полиция из-за нарушений".

"Тупо аху**ша мр**ь, таких, видимо, надо по-другому воспитывать. 10-летний ребенок мог жить, его не убила р*сня, а бухая ах**вшая малолетка за рулем. Полгода проходит, и эту з**упу снова останавливают пьяную с нарушениями", — разгневанно пишет блогер в своей заметке в X.

Ранее стало известно, что причастного к ДТП в Днепре 17-летнего водителя уже ловили без прав. Ранее Бессонов уже фигурировал в другом ДТП — он сбил людей на пешеходном переходе и скрылся, но дело квалифицировали как административное нарушение.

Впоследствии сообщалось, что фигурант ДТП в Днепре до сих пор ездит за рулем. Telegram-каналы постят видео, на котором якобы подозреваемый 17-летний участник смертельного ДТП в Днепре снова ездит по городу.