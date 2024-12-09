В сети распространяется видео, где фигурант ДТП в Днепре до сих пор ездит за рулем: полиция опровергает

Telegram-каналы постят видео, на котором якобы подозреваемый 17-летний участник смертельного ДТП в Днепре снова ездит по городу. Правоохранители уверяют, что он остается под домашним арестом, однако имеет доступ к интернету.

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В соцсетях распространяется видео, на котором якобы участник смертельного ДТП в Днепре ездит по городу за рулем. В пресс-службе ГУ Нацполиции в Днепропетровской области отмечают, что он находится под круглосуточным домашним арестом.

"Не стоит пугать меня своими *** связями. Если я позвоню своему отцу, он все ваши связи р**ом поставит", — подписано видео.

По словам правоохранителей, 17-летний подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом, соблюдение которого контролируют сотрудники полиции.

"Наряду с этим, несовершеннолетнему не запрещено пользоваться Интернетом, в том числе и социальными сетями", — отметили в пресс-службе ведомства.

Правоохранители напомнили, что 17-летнему днепрянину сообщили о подозрении за "неоказание помощи лицу, которое находилось в опасном для жизни состоянии".

Официально имени подозреваемого пассажира BMW не называли, однако местные Telegram-каналы заявляли, что подозреваемым пассажиром может быть 17-летний Арсений Бессонов.

На момент публикации материала указанного видео в ТикТок аккаунте Бессонова не было.

Подробности смертельного ДТП в Днепре

В воскресенье 1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП. На портале ГУ Нацполиции в Днепропетровской области сообщали, что BMW врезалось в Ford в 19:45 на Заводской набережной, в результате автотрощи погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека были ранены.

В Офисе генпрокурора 2 декабря заявили, что прокуроры сообщили о подозрении в нарушении правил дорожного движения, которое привело к гибели ребенка, 19-летнему водителю BMW. 3 декабря его взяли под стражу на 60 суток без определения размера залога.

Пресс-служба полиции Днепропетровской области 4 декабря сообщила, что суд избрал меру пресечения несовершеннолетнему участнику ДТП, который был на пассажирском сиденье BMW и не оказал помощь пострадавшим. Ему назначили 60 суток круглосуточного домашнего ареста. Если его признают виновным, ему грозит от двух до пяти лет лишения свободы. Сам подозреваемый во время судебного заседания отрицал вину и говорил, что пытался набрать номер "скорой", однако прекратил, когда увидел, что это уже делают другие, а для того, чтобы оказывать медицинскую помощь самостоятельно, он не имеет навыков.

Местные Telegram-каналы 4 декабря также писали, что фигуранты ДТП после происшествия вышли из BMW и пошли в супермаркет вместо того, чтобы помогать пострадавшим.