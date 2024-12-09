Мережею шириться відео, де фігурант ДТП у Дніпрі досі їздить за кермом: поліція спростовує

Telegram-канали постять відео, на якому нібито підозрюваний 17-річний учасник смертельного ДТП у Дніпрі знову їздить містом. Правоохоронці запевняють, що він лишається під домашнім арештом, проте має доступ до інтернету.

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У соцмережах шириться відео, на якому нібито учасник смертельної ДТП у Дніпрі їздить містом за кермом. У пресслужбі ГУ Нацполіції у Дніпропетровській області наголошують, що він перебуває під цілодобовим домашнім арештом.

"Не варто лякати мене своїми *** зв'язками. Якщо я подзвоню своєму батькові, він усі ваші зв'язки р**ом поставить", — підписано відео.

За словами правоохоронців, 17-річний підозрюваний перебуває під цілодобовим домашнім арештом, дотримання якого контролюють співробітники поліції.

"Водночас неповнолітньому не заборонено користуватися Інтернетом, зокрема і соціальними мережами", — зазначили в пресслужбі відомства.

Правоохоронці нагадали, що 17-річному дніпрянину повідомили про підозру за "ненадання допомоги особі, яка перебувала в небезпечному для життя стані".

Офіційно імені підозрюваного пасажира BMW не називали, проте місцеві Telegram-канали заявляли, що підозрюваним пасажиром може бути 17-річний Арсеній Бессонов.

На момент публікації матеріалу зазначеного відео у ТікТок акаунті Бессонова не було.

Подробиці смертельного ДТП у Дніпрі

У неділю 1 грудня у Дніпрі сталась смертельна ДТП. На порталі ГУ Нацполіції в Дніпропетровській області повідомляли, що BMW врізалось у Ford о 19:45 на Заводській набережній, внаслідок автотрощі загинула 10-річна дівчинка, ще четверо людей були поранені.

В Офісі генпрокурора 2 грудня заявили, що прокурори повідомили про підозру у порушенні правил дорожнього руху, яке призвело до загибелі дитини, 19-річному водієві BMW. 3 грудня його взяли під варту на 60 діб без визначення розміру застави.

Пресслужба поліції Дніпропетровської області 4 грудня повідомила, що суд обрав запобіжний захід неповнолітньому учаснику ДТП, який був на пасажирському сидінні BMW і не надав допомогу постраждалим. Йому призначили 60 діб цілодобового домашнього арешту. Якщо його визнають винним, йому загрожуватиме від двох до п'яти років позбавлення волі. Сам підозрюваний під час судового засідання заперечував провину і говорив, що намагався набрати номер "швидкої", проте припинив, коли побачив, що це вже роблять інші, а для того, щоб надавати медичну допомогу самостійно, він не має навичок.

Місцеві Telegram-канали 4 грудня також писали, що фігуранти ДТП після події вийшли з BMW і пішли до супермаркету замість того, щоб допомагати постраждалим.