Смертельна ДТП у Дніпрі: підозрювані не стали допомагати постраждалим і пішли в супермаркет

У поліції розповіли, що наразі правоохоронні органи розслідують обставини інциденту, зокрема ймовірну передачу права керування автомобілем неповнолітньому.

Після смертельної ДТП у Дніпрі, фігуранти аварії вирушили до супермаркету, не надавши допомогу постраждалим. Про це повідомляє місцевий Telegram-канад "Дніпро оперативний" із посиланням на начальника відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП у Дніпропетровській області Андрія Бондаренка.

Так, правоохоронці провели спільну з прокуратурою пресконференцію, на якій було опубліковано записи з камер відеоспостереження. На відео видно, як підозрювані перебували в супермаркеті АТБ на вулиці Коробова з 20:11 до 20:25, відразу після аварії. Повернулися на місце події вони приблизно через годину.

З'ясувалося, що власником BMW, на якому їхали підозрювані, є батько одного з них, Арсенія Безсонова. Про це повідомив заступник керівника Дніпропетровської обласної прокуратури Олег Риженко. Він зазначив, що до реєстру досудових розслідувань внесено дані щодо можливої передачі права керування автомобілем неповнолітньому та за фактом неналежного виконання батьківських обов'язків. Це розслідування триває, і за його підсумками буде ухвалено процесуальні рішення.

Риженко також повідомив, що 4 грудня суд має обрати запобіжний захід для 17-річного хлопця, який міг бути пасажиром BMW. Прокурори подали клопотання про домашній арешт, щоб запобігти його виїзду за кордон.

Перший заступник начальника Головного слідчого управління Нацполіції Сергій Пантелєєв повідомив, що слідство у справі ДТП взяло під контроль ГСУ. Звернення було направлено до Офісу генпрокурора для визначення підслідності. Розгляд справи буде доручено криміналістам із Головного слідчого управління Нацполіції в Києві.

Що стосується самої ДТП, трагедія сталася 1 грудня 2024 року в мікрорайоні Червоний Камінь. Водій BMW, перевищивши швидкість, врізався в Ford, внаслідок чого загинула 10-річна дівчинка, пасажирка Ford.

Смертельна ДТП у Дніпрі: загинула 10-річна дівчинка

Нагадаємо, що спочатку ЗМІ поширили інформацію, що за кермом BMW був 17-річний Арсеній Безсонов, який раніше потрапив у схожу ситуацію, збивши двох дівчат на пішохідному переході. Тоді справу кваліфікували як адміністративне порушення, а Безсонов, за чутками, уникнув відповідальності завдяки втручанню свого батька, Олега Безсонова, який нібито був причетний до тіньових схем із фіктивними ФОПами. Однак пізніше правоохоронці спростували цю інформацію, встановивши, що за кермом BMW перебував 19-річний Валерій Олещенко, житель Дніпра. Олещенка затримали і висунули обвинувачення в порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель людини. 3 грудня суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб без права внесення застави.

Нагадаємо, що 1 грудня у Дніпрі, на одній із центральних вулиць, сталася ДТП. Поліцейські зазначили, що BMW врізалося в Ford. Унаслідок цього постраждали п'ятеро людей, із них — троє дітей. Одна дитина, 10-річна дівчинка, загинула.

Пізніше стало відомо, що в лікарні Дніпра у важкому стані перебувають дві дівчинки, які постраждали внаслідок ДТП. Обидві дитини мають численні травми та переломи. Старша з них перебуває у вкрай важкому стані.

Водію повідомлено про підозру в порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 286 КК України). Його було затримано відповідно до норм чинного законодавства.