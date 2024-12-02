Смертельное ДТП в Днепре: водителю сообщено о подозрении, — Офис генпрокурора

В Офисе генпрокурора сообщили, что мужчину задержали в соответствии с нормами УПК, сейчас также решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

Жителю города Днепр сообщено о подозрении в совершении ДТП, в результате которого погибла 10-летняя девочка. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Днепропетровской областной прокуратуры сообщено о подозрении 19-летнему водителю автомобиля "BMW" в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", — сообщили в ведомстве.

Там напомнили, что 1 декабря 2024 года молодой человек, управляя автомобилем в г. Днепре, превысил скорость и допустил столкновение с автомобилем "Ford". В результате погибла 10-летняя пассажирка, другие, в частности, малолетние дети, а также водитель получили травмы различной степени тяжести и были госпитализированы.

Сейчас водитель "BMW" задержан в соответствии со ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

ДТП в Днепре: подробности

Напомним, что 1 декабря на одной из центральных улиц Днепра произошло ДТП. Согласно данным полиции, BMW врезалось в Ford. В результате пострадали пять человек, из них — трое детей. Один ребенок, 10-летняя девочка, погиб.

Позже стало известно, что в больнице Днепра в тяжелом состоянии находятся две девочки, пострадавшие в результате ДТП. Обе девочки имеют многочисленные травмы и переломы. Старший ребенок находится в крайне тяжелом состоянии и следующие трое суток станут для нее решающими.