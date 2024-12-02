Смертельное ДТП в Днепре: в полиции опровергли, что за рулем BMW был несовершеннолетний

По словам пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, BMW управлял парень 2005 года рождения. Ранее Telegram-каналы распространили информацию о том, что водителем был 17-летний Арсений Бессонов.

В воскресенье, 1 декабря, в Днепре произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие, которое унесло жизнь 10-летней девочки и привело к травмированию водителя автомобиля Ford и еще трех пассажиров, среди которых двое малолетних детей. За рулем BMW, которая допустила столкновение, находился водитель 2005 года рождения, он задержан. Об этом рассказала пресс-секретарь полиции Днепропетровской области Анна Старчевская.

По ее словам, в салоне BMW на момент ДТП были двое молодых людей — 2005 и 2007 годов рождения. По предварительным данным, оба были трезвыми.

Сейчас проводится досудебное расследование, в рамках которого решается вопрос о выдвижении подозрения водителю. Экспертиза должна окончательно определить, кто именно находился за рулем в момент аварии.

ДТП в Днепре: подробности

Напомним, 1 декабря около 19:45 в районе улицы Набережная Заводская в Днепре водитель автомобиля BMW в районе остановки общественного транспорта столкнулся с автомобилем Ford, который совершал маневр разворота.

По данным местных Telegram-каналов, за рулем BMW сидел "нарушитель со стажем" и несовершеннолетний сын местного бизнесмена — 17-летний Арсений Бессонов, который не имел законных оснований садиться за руль. Парень активно ведет соцсети, где делится кадрами с иномаркой BMW. Летом он стал участником ДТП, в результате которого травмировались две девушки. После того случая было открыто уголовное производство, но судебно-медицинская экспертиза квалифицировала полученные пострадавшими травмы как легкие. Материалы дела передали патрульной полиции, которая ограничилась составлением административного протокола.