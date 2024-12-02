Смертельна ДТП у Дніпрі: у поліції спростували, що за кермом BMW був неповнолітній

За словами речниці поліції Дніпропетровської області Ганни Старчевської, BMW кермував хлопець 2005 року народження. Раніше Telegram-канали поширили інформацію про те, що водієм був 17-річний Арсеній Бессонов.

У неділю, 1 грудня, у Дніпрі сталася трагічна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя 10-річної дівчинки та призвела до травмування водія автівки Ford та ще трьох пасажирів, серед яких двоє малолітніх дітей. За кермом BMW, яка допустила зіткнення, перебував водій 2005 року народження, він затриманий. Про це розповіла речниця поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.

За її словами, у салоні BMW на момент ДТП були двоє молодих людей — 2005 і 2007 років народження. За попередніми даними, обидва були тверезими.

Наразі проводиться досудове розслідування, в межах якого вирішується питання про висунення підозри водію. Експертиза повинна остаточно визначити, хто саме перебував за кермом у момент аварії.

ДТП у Дніпрі: подробиці

Нагадаємо, 1 грудня приблизно о 19:45 в районі вулиці Набережна Заводська у Дніпрі водій автомобіля BMW в районі зупинки громадського транспорту зіткнувся з автомобілем Ford, який здійснював маневр розвороту.

За даними місцевих Telegram-каналів, за кермом BMW сидів "порушник зі стажем" та неповнолітній син місцевого бізнесмена — 17-річний Арсеній Бессонов, який не мав законних підстав сідати за кермо. Хлопець активно веде соцмережі, де ділиться кадрами з іномаркою BMW. Влітку він став учасником ДТП, унаслідок якої травмувалися дві дівчини. Після того випадку було відкрито кримінальне провадження, але судово-медична експертиза кваліфікувала отримані потерпілими травми як легкі. Матеріали справи передали патрульній поліції, яка обмежилася складанням адміністративного протоколу.