Смертельна ДТП у Дніпрі: 17-річного водія BMW вже ловили без прав, — соцмережі (фото)

У Дніпрі зіткнулись дві автівки, загинула дитина. Попередньо, за кермом машини, яка влетіла в іншу, сидів "порушник зі стажем" та син місцевого бізнесмена.

1 грудня у Дніпрі сталася смертельна ДТП, внаслідок якої постраждали четверо осіб та загинула 10-річна дівчинка. Автівка BMW влетіла на повній швидкості у Ford, в якому їхали двоє дорослих та троє дітей. 2 грудня у Telegram-каналі "Дніпро оперативний" опублікували нові деталі щодо водія, який, ймовірно, був винуватцем аварії.

Зазначається, що водієм, за попередніми даними, є 17-річний Арсеній Бессонов, який не мав законного права сідати за кермо. Він активно вів соцмережі, де ділився кадрами з іномаркою BMW.

Арсеній Бессонов хизувався іномаркою у соцмережах Фото: Соцмережi Арсеній Бессонов хизувався іномаркою у соцмережах Фото: Соцмережi

Повідомляється, що батько Арсенія — Олег Бессонов, місцевий бізнесмен, якого звинувачують у причетності до тіньових схем з фіктивними ФОПами. Два тижні тому підприємець й сам пережив аварію і був визнаний невинним.

Сам Арсеній, за даними соцмереж, влітку вже фігурував в іншій ДТП. Тоді він збив людей на пішохідному переході та втік, але справу кваліфікували як адміністративне порушення.

Арсеній Бессонов з машиною, яка, ймовірно, влетіла у Ford 1 грудня Фото: Соцмережi

На оприлюдненому відео видно, як чорна автівка BMW збиває двох осіб на пішохідному переході поблизу зупинки. Не зупиняючись, машина з кількома пасажирами прямує далі. Постраждалих згодом забрала "швидка".

У Telegram-каналі "ХДніпро" опублікували скриншоти документів Бессонова та інформації про суд за попередньою справою. З них відомо, що хлопець 2007 року народження. Повноліття він досягне у лютому 2025 року.

Документи Арсенія Бессонова Фото: Соцмережі

Фокусу вдалося за номером справи знайти її в реєстрі Судової влади України. Справу про адміністративне правопорушення, за якою притягався Арсеній Бессонов, розглядали у листопаді цього року. Йшлося про керування машиною без відповідних документів.

Інформація про знайдену в реєстрі справу Фото: Скриншот

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На ситуацію відреагував народний депутат Олексій Гончаренко, припустивши, що неповнолітній Бессонов їздив за кермом без посвідчення завдяки хабарю. Він закликав до відставок правоохоронців, які допустили смертельну ДТП, не затримавши підлітка після першого випадку.

"Це не жарти. Ну а сам хлопець має відповісти вже по закону. "Замʼяти" тепер нічого не вийде", — наголосив парламентар.

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Також з’явилась непідтверджена інформація, що батько загиблої дівчинки — військовослужбовець, який воює з перших днів повномасштабної війни.

Нагадаємо, 1 грудня відкрили рух на Подільсько-Воскресенському мосту. Проїзд вантажівок заборонений, однак міст доступний легковим машинам та громадському транспорту.

У поліції повідомили, що 55-річна спланувала вбивство свого колишнього чоловіка, бо не була згодна ділити майно через розлучення.