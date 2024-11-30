Українка не хотіла ділити майно з чоловіком після розлучення: знайшла радикальне рішення

Харківʼянка, яка мала у власності багато квартир, вирішила не ділитися майном при розлученні зі своїм чоловіком та підшукала кілера, який мав "вирішити" її питання. Жінці загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Про те, що 55-річна харків’янка збирається позбавити життя свого колишнього чоловіка, правоохоронці дізналися від самого "кілера". Він нещодавно звільнився з місць позбавлення волі та не збирався туди повертатися знову, інформують у відділі комунікації поліції Харківської області.

На потенційного вбивцю замовниця "вийшла" через спільного знайомого та пожалілася, що розлучилася з чоловіком. Утім жінка виключно за власні кошти придбала багато нерухомості у місті й її вже колишній чоловік, претендує на половину, оскільки купівля відбувалася за час шлюбу.

Спочатку жінка запропонувала побити її колишнього за 100 доларів США, аби той відмовився від претензій на майно. Але згодом жінка запропонувала вбити її колишнього, — розповів начальник слідчого управління ГУНП в Харківській області Сергій Болвінов, додавши, що поліція документувала зустрічі "замовниці" та "виконавця", проводивши аудіо- та відеоконтроль.

Жінка передала "кілеру" копію паспорта, власноруч написала адресу проживання її колишнього та пообіцяла переоформити одну зі своїх квартир й повідомлення "давай познайомимося" було кодовою фразою про виконання замовлення.

Поліцейські повідомили чоловіку, що на нього готується замах й той почав співпрацювати з правоохоронцями для імітації злочину. Були зроблені фото та відео "вбивства", після чого замовниця отримала повідомлення від "кілера".

Слідчий, зателефонувавши жінці, повідомив, що її чоловіка вбито та запросив до відділку. У поліції підозрюваній повідомили їй про підозру за ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (готування замовного вбивства з корисливих мотивів) Кримінального кодексу України. Їй загрожує до 15 років або довічне позбавлення волі.

Нагадаємо, 19 жовтня повідомлялося про знайдене на узбіччі дороги у передмісті Одеси тіло бізнесмена Геннадія Бейбутяна, який очолював громадську організацію "Підрозділ сприяння правоохоронним органам", яка допомагала у патрулюванні міста під час комендантської години та врученні повісток працівниками ТЦК.

Як виявилося, вбивство було інсценоване. Замовником виявився 43-річний житель іншої області, який пообіцяв заплатити за ліквідацію 80 тисяч доларів.