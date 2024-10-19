Очолював організацію, яка допомагала ТЦК: одеського бізнесмена знайшли мертвим, — ЗМІ

Зі слів журналістки Ірини Гриб, Геннадія Бейбутяна знайшли застреленим поблизу його ж машини. За даними соцмереж, очолювана ним ГФОГП патрулювала місто під час комендантської години та супроводжувала працівників військкомату.

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Під Одесою знайшли тіло чоловіка, правоохоронці з’ясовують обставини стрілянини. Про це 19 жовтня повідомила пресслужба поліції Одеської області.

"Небіжчика із вогнепальними пораненнями виявлено на узбіччі дороги у передмісті Одеси. Зараз на місці події працює слідчо-оперативна група та криміналістична лабораторія поліції", — зазначили у відомстві.

Фото з місця злочину Фото: Національна поліція Одеської області

Поліціянти порушили справу про умисне вбивство.

Журналістка Ірина Гриб повідомила, що на дорозі під Одесою знайшли застреленим одеського бізнесмена Геннадія Бейбутяна. Він був власником бізнесу з продажу та обслуговування автомобілів, а також головою дачного кооперативу "Лагуна".

"Тіло з кількома вогнепальними пораненнями виявлено біля його автомобіля на узбіччі. Слідство відпрацьовує кілька версій, серед яких замовне вбивство та можливий конфлікт на дорозі", — передала журналістка.

Фото з місця злочину Фото: Національна поліція Одеської області

В одеському виданні "Думська" проінформували, що також після кількох скандалів Бейбутян очолив громадську організацію "Підрозділ сприяння правоохоронним органам".

Фото Геннадія Бейбутяна Фото: Скрін відео

У лютому 2024 року представник ГФОГП вибив вікно в машині одесита, який знімав блокпост. У ТЦК та поліції заявили, що не мають до інциденту жодного стосунку. Сторони з’ясували конфлікт у приватному порядку.

Також організація фігурувала й у корупційному скандалі. Наприкінці 2023 року заступника її голови затримали за допомогу ухилянтам від мобілізації. За версією слідства, він обіцяв за гроші оформити посвідчення, які дають бронь.

Фото Геннадія Бейбутяна Фото: Скрін відео

У Telegram-каналі "Х* Одесса" також повідомили, що "Підрозділ сприяння правоохоронним органам" патрулює місто разом з поліцією під час комендантської години. Зазначається, що організація допомагає під час вручення повісток та доставлення порушників у військкомат.

Фото Геннадія Бейбутяна Фото: Скрін відео

Нагадаємо, на фронті втратила життя волонтерка та доброволиця Наталія Бойко. У неї залишився син.

Також стало відомо про загибель на передовій одного з найкращих операторів БПЛА Віктора Стельмаха. Командир підкреслив, що "Саба" навчив "величезну кількість пілотів" і знищив понад 500 ворожих бійців.