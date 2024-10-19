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Ліквідував понад 500 окупантів: на фронті загинув один із найкращих операторів БПЛА (фото, відео)

Віктор Стельмах , бпла, дрони
Фото: Facebook | Віктор Стельмах із позивним "Саба"

За словами командувача роти БПЛА Андрія Оністрата, "якби всі воювали як Саба, ми б війну вже давно виграли". Він попросить про те, щоб загиблого представили до нагороди героя України.

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На передовій загинув один із найкращих операторів дрона — молодший сержант Віктор Стельмах із позивним "Саба". Про загибель українського захисника повідомив командир підрозділу ударних БПЛА Андрій Оністрат у Facebook.

"Сьогодні загинув герой. Він прийшов на війну пішки з Рівненської області. Ми разом задумали та реалізували "Шершні Довбуша". Він навчив величезну кількість пілотів. Він був найкращим пілотом, справді. Ми вдвох ходили на десятки успішних завдань", — ідеться в публікації.

Він також назвав загиблого бійця хоробрим патріотом, який особисто знищив понад 500 російських військових з окупаційного угруповання.

Віктор Стельмах із позивним "Саба" Fullscreen
Віктор Стельмах із позивним "Саба"
Віктор Стельмах із позивним "Саба" Fullscreen
Віктор Стельмах із позивним "Саба"
Віктор Стельмах із позивним "Саба" Fullscreen
Віктор Стельмах із позивним "Саба"
Віктор Стельмах із позивним "Саба"
Віктор Стельмах із позивним "Саба"
Віктор Стельмах із позивним "Саба"

За словами командувача, "якби всі воювали як Саба, ми б війну вже давно виграли". Він також згадав про те, що направить запит про те, щоб загиблого представили до нагороди героя України.

Віктор Стельмах

У 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша зазначили, що Віктор Стельмах став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення, спочатку був у піхоті, а потім почав літати на дронах і виконував роль інструктора. Згодом звільнився з лав ЗСУ, але потім повернувся назад.

Нагадаємо, що президент 19 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники повернулися додому з полону РФ.

Також повідомлялося, що в ніч на 19 жовтня російські війська атакували безпілотниками Київ, серед жителів столиці є постраждала.