Ліквідував понад 500 окупантів: на фронті загинув один із найкращих операторів БПЛА (фото, відео)

За словами командувача роти БПЛА Андрія Оністрата, "якби всі воювали як Саба, ми б війну вже давно виграли". Він попросить про те, щоб загиблого представили до нагороди героя України.

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На передовій загинув один із найкращих операторів дрона — молодший сержант Віктор Стельмах із позивним "Саба". Про загибель українського захисника повідомив командир підрозділу ударних БПЛА Андрій Оністрат у Facebook.

"Сьогодні загинув герой. Він прийшов на війну пішки з Рівненської області. Ми разом задумали та реалізували "Шершні Довбуша". Він навчив величезну кількість пілотів. Він був найкращим пілотом, справді. Ми вдвох ходили на десятки успішних завдань", — ідеться в публікації.

Він також назвав загиблого бійця хоробрим патріотом, який особисто знищив понад 500 російських військових з окупаційного угруповання.

Віктор Стельмах із позивним "Саба" Віктор Стельмах із позивним "Саба" Віктор Стельмах із позивним "Саба"

За словами командувача, "якби всі воювали як Саба, ми б війну вже давно виграли". Він також згадав про те, що направить запит про те, щоб загиблого представили до нагороди героя України.

Віктор Стельмах

У 68-й окремій єгерській бригаді ім. Олекси Довбуша зазначили, що Віктор Стельмах став на захист країни з перших днів повномасштабного вторгнення, спочатку був у піхоті, а потім почав літати на дронах і виконував роль інструктора. Згодом звільнився з лав ЗСУ, але потім повернувся назад.

Нагадаємо, що президент 19 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники повернулися додому з полону РФ.

Також повідомлялося, що в ніч на 19 жовтня російські війська атакували безпілотниками Київ, серед жителів столиці є постраждала.