Ликвидировал более 500 оккупантов: на фронте погиб один из лучших операторов БПЛА (фото, видео)

По словам командующего роты БПЛА Андрея Онистрата, "если бы все воевали как Саба, мы бы войну уже давно выиграли". Он попросит о том, чтобы погибшего представили к награде героя Украины.

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На передовой погиб один из лучших операторов дрона — младший сержант Виктор Стельмах с позывным "Саба". О гибелей украинского защитника сообщил командир подразделения ударных БПЛА Андрей Онистрат в Facebook.

"Сегодня погиб герой. Он пришел на войну пешком из Ровенской области. Мы вместе задумали и реализовали "Шершни Довбуша". Он научил огромное количество пилотов. Он был лучшим пилотом, действительно. Мы вдвоем ходили на десятки успешных заданий", — говорится в публикации.

Он также назвал погибшего бойца храбрым патриотом, которы лично уничтожил более 500 российских военных из оккупационной группировки.

Виктор Стельмах с позывным "Саба" Виктор Стельмах с позывным "Саба" Виктор Стельмах с позывным "Саба"

По словам командующего, "если бы все воевали как Саба, мы бы войну уже давно выиграли". Он также упомянул о том, что направит запрос о том, чтобы погибшего представили к награде героя Украины.

Виктор Стельмах

В 68-й отдельной егерской бригаде им. Олексы Довбуша отметили, что Виктор Стельмах встал на защиту страну с первых дней полномасштабного вторжения, вначале был в пехоте, а затем начал летать на дронах и выполнял роль инструктора. Впоследствии уволился из рядов ВСУ, но затем вернулся обратно.

Напомним, что президент 19 октября Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники вернулись домой из плена РФ.

Также сообщалось, что в ночь на 19 октября российские войска атаковали беспилотниками Киев, среди жителей столицы есть пострадавшая.