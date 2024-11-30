Украинка не хотела делить имущество с мужем после развода: нашла радикальное решение

Харьковчанка, которая имела в собственности много квартир, решила не делиться имуществом при разводе со своим мужем и подыскала киллера, который должен был "решить" ее вопрос. Женщине грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

О том, что 55-летняя харьковчанка собирается лишить жизни своего бывшего мужа, правоохранители узнали от самого "киллера". Он недавно освободился из мест лишения свободы и не собирался туда возвращаться снова, информируют в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

На потенциального убийцу заказчица "вышла" через общего знакомого и пожаловалась, что развелась с мужем. Она исключительно за собственные средства приобрела много недвижимости в городе и ее уже бывший муж претендует на половину, поскольку покупка происходила за время брака.

Сначала женщина предложила избить ее бывшего за 100 долларов США, чтобы тот отказался от претензий на имущество. Но впоследствии женщина предложила убить ее бывшего, — рассказал начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, добавив, что полиция документировала встречи "заказчицы" и "исполнителя", проводя аудио- и видеоконтроль.

Женщина передала "киллеру" копию паспорта, собственноручно написала адрес проживания ее бывшего и пообещала переоформить одну из своих квартир, а сообщение "давай познакомимся" было кодовой фразой о выполнении заказа.

Полицейские сообщили мужчине, что на него готовится покушение и тот начал сотрудничать с правоохранителями для имитации преступления. Были сделаны фото и видео "убийства", после чего заказчица получила сообщение от "киллера".

Следователь, позвонив женщине, сообщил, что ее муж убит и пригласил в участок. В полиции подозреваемой сообщили ей о подозрении по ч.3 ст. 27, ч.1 ст. 14, п. 6, 11 ч. 2 ст. 115 (приготовление заказного убийства из корыстных побуждений) Уголовного кодекса Украины. Ей грозит до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Напомним, 19 октября сообщалось о найденном на обочине дороги в пригороде Одессы тело бизнесмена Геннадия Бейбутяна, который возглавлял общественную организацию "Подразделение содействия правоохранительным органам", которая помогала в патрулировании города во время комендантского часа и вручении повесток работниками ТЦК.

Как оказалось, убийство было инсценировано. Заказчиком оказался 43-летний житель другой области, который пообещал заплатить за ликвидацию 80 тысяч долларов.