Цена жизни — 80 тысяч долларов: в Одессе предотвратили заказное убийство бизнесмена (видео)

Полиция заявила об инсценировке убийства для выявления "заказчика". По данным СМИ, жертвой должен был стать Геннадий Бейбутян. Ранее сообщалось, что его застрелили.

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Правоохранители предотвратили заказное убийство в Одесской области. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

Следователи получили информацию о подготовке убийства и совместно с СБУ провели спецоперацию. Правоохранители инсценировали убийство 56-летнего бизнесмена и председателя одного из общественных формирований из Одессы. "Исполнителю" передали фото и видео, которые должны были служить доказательством. Во время "отчета" заказчику, последнего задержали. Им оказался 43-летний житель другой области.

"За убийство человека организатору должны были заплатить 80 тысяч долларов, из которых 70 тыс. он пообещал исполнителю", — рассказали в полиции.

Фото с задержания подозреваемого в покушении на заказное убийство Фото: Национальная полиция

Во время задержания была изъята, предварительно, ручная осколочная граната. Предмет отправили на экспертизу. Фигуранту сообщили о подозрении в покушении на убийство, совершенном из корыстных побуждений на заказ, и незаконном обращении со взрывными устройствами. Его взяли под стражу без возможности внесения залога.

Найденная правоохранителями, вероятно, граната Фото: Национальная полиция

"Досудебное расследование продолжается. В ходе дальнейшего следствия полицейские совместно с СБУ будут устанавливать мотивы преступления и других лиц, которые могут быть причастны к нему", — добавила пресс-служба.

В "РБК-Украина" сообщили, что, по данным источников издания, жертвой заказного убийства должен был стать 56-летний бизнесмен Геннадий Бейбутян.

Фото с задержания подозреваемого в покушении на заказное убийство Фото: Национальная полиция

Напомним, 19 октября Нацполиция сообщала о найденном на обочине дороги в пригороде Одессы тело. Журналистка Ирина Гриб отмечала, что застреленным обнаружили бизнесмена и председателя дачного кооператива "Лагуна" Геннадия Бейбутяна. По данным СМИ, он также возглавлял общественную организацию "Подразделение содействия правоохранительным органам", которая помогала в патрулировании города во время комендантского часа и вручении повесток работниками ТЦК.

Полиция Одесской области проинформировала, что 21 октября во время воздушной тревоги в одесской школе умерла 13-летняя девочка. Учителя вызвали "скорую", но медикам не удалось реанимировать ребенка.