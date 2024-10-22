Цена жизни — 80 тысяч долларов: в Одессе предотвратили заказное убийство бизнесмена (видео)
Полиция заявила об инсценировке убийства для выявления "заказчика". По данным СМИ, жертвой должен был стать Геннадий Бейбутян. Ранее сообщалось, что его застрелили.
Правоохранители предотвратили заказное убийство в Одесской области. Об этом 22 октября сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.
Следователи получили информацию о подготовке убийства и совместно с СБУ провели спецоперацию. Правоохранители инсценировали убийство 56-летнего бизнесмена и председателя одного из общественных формирований из Одессы. "Исполнителю" передали фото и видео, которые должны были служить доказательством. Во время "отчета" заказчику, последнего задержали. Им оказался 43-летний житель другой области.
"За убийство человека организатору должны были заплатить 80 тысяч долларов, из которых 70 тыс. он пообещал исполнителю", — рассказали в полиции.
Во время задержания была изъята, предварительно, ручная осколочная граната. Предмет отправили на экспертизу. Фигуранту сообщили о подозрении в покушении на убийство, совершенном из корыстных побуждений на заказ, и незаконном обращении со взрывными устройствами. Его взяли под стражу без возможности внесения залога.
"Досудебное расследование продолжается. В ходе дальнейшего следствия полицейские совместно с СБУ будут устанавливать мотивы преступления и других лиц, которые могут быть причастны к нему", — добавила пресс-служба.
В "РБК-Украина" сообщили, что, по данным источников издания, жертвой заказного убийства должен был стать 56-летний бизнесмен Геннадий Бейбутян.
Напомним, 19 октября Нацполиция сообщала о найденном на обочине дороги в пригороде Одессы тело. Журналистка Ирина Гриб отмечала, что застреленным обнаружили бизнесмена и председателя дачного кооператива "Лагуна" Геннадия Бейбутяна. По данным СМИ, он также возглавлял общественную организацию "Подразделение содействия правоохранительным органам", которая помогала в патрулировании города во время комендантского часа и вручении повесток работниками ТЦК.
Полиция Одесской области проинформировала, что 21 октября во время воздушной тревоги в одесской школе умерла 13-летняя девочка. Учителя вызвали "скорую", но медикам не удалось реанимировать ребенка.