В Одессе в школе во время воздушной тревоги умерла 13-летняя девушка: подробности

Когда ученики и учителя спускались в укрытие, школьнице стало плохо. Они вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую домедицинскую помощь.

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В Одессе в учебном заведении в Приморском районе города произошла трагедия. Во время учебы умерла школьница. Об этом сообщила полиция Одесской области.

Да. 21 октября днем, когда в Одессе прозвучала воздушная тревога, ученики и учителя начали спускаться в укрытие. По дороге в безопасное место одной из школьниц стало плохо. Она вдруг упала и перестала подавать признаки жизни.

По словам учителей, во время сигнала "Воздушная тревога", по дороге в укрытие 13-летняя девочка потеряла сознание. Учителя вызвали "скорую" и начали оказывать ребенку первую доврачебную помощь. Впоследствии медики, прибывшие на вызов, начали реанимационные мероприятия, но, к сожалению, девочка умерла.

"На месте происшествия работала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции. В Единый реестр досудебных расследований следователи внесли сведения по п. 2 ч. 2 ст. 115 УКУ с предварительной пометкой "естественная смерть". Тело ребенка направлено на судебно-медицинскую экспертизу для установления причины смерти", — сообщили в полиции.

Досудебное расследование продолжается под процессуальным руководством Приморской окружной прокуратуры города Одессы.

Напомним, что ранее в Одесской области школьник умер во время игры за компьютером. Тело 14-летнего внука обнаружила его бабушка — он сидел за игровым креслом возле ПК без признаков жизни. Медики пытались реанимировать ребенка, но безрезультатно.