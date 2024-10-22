В Одесі у школі під час повітряної тривоги померла 13-річна дівчина: подробиці

Коли учні та вчителі спускалися в укриття, школярці стало зле. Вони викликали "швидку" та почали надавати дитині першу домедичну допомогу.

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В Одесі у навчальному закладі у Приморському районі міста сталася трагедія. Під час навчання померла школярка. Про це повідомила поліція Одеської області.

Так. 21 жовтня вдень, коли в Одесі пролунала повітряна тривога, учні та вчителі почали спускатися в укриття. Дорогою у безпечне місце одній зі школярок стало зле. Вона раптом впала і перестала подавати ознаки життя.

Зі слів вчителів, під час сигналу "Повітряна тривога", дорогою в укриття 13-річна дівчинка знепритомніла. Вчителі викликали "швидку" та почали надавати дитині першу долікарську допомогу. Згодом медики, які прибули на виклик, почали реанімаційні заходи, але, на жаль, дівчинка померла.

"На місці події працювала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції. До Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчі внесли відомості за п. 2 ч. 2 ст. 115 ККУ з попередньою приміткою "природня смерть". Тіло дитини направлено на судово-медичну експертизу для встановлення причини смерті", — повідомили у поліції.

Досудове розслідування триває під процесуальним керівництвом Приморської окружної прокуратури міста Одеси.

Нагадаємо, що раніше на Одещині школяр помер під час гри за комп'ютером. Тіло 14-річного онука виявила його бабуся — він сидів за ігровим кріслом біля ПК без ознак життя. Медики намагалися реанімувати дитину, але безрезультатно.