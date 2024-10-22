Ціна життя — 80 тисяч доларів: в Одесі запобігли замовному вбивству бізнесмена (відео)

Поліція заявила про інсценування вбивства для виявлення "замовника". За даними ЗМІ, жертвою мав стати Геннадій Бейбутян. Раніше повідомлялося, що його застрелили.

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Правоохоронці запобігли замовному вбивству в Одеській області. Про це 22 жовтня повідомила пресслужба Національної поліції України.

Слідчі отримали інформацію про підготовку вбивства та спільно з СБУ провели спецоперацію. Правоохоронці інсценували вбивство 56-річного бізнесмена та голови одного з громадських формувань з Одеси. "Виконавцю" передали фото й відео, які мали слугувати доказом. Під час "звіту" замовнику, останнього затримали. Ним виявився 43-річний житель іншої області.

"За вбивство людини організатору мали заплатити 80 тисяч доларів, з яких 70 тис. він пообіцяв виконавцеві", — розповіли у поліції.

Фото з затримання підозрюваного у замаху на замовне вбивство Фото: Національна поліція

Під час затримання було вилучено, попередньо, ручну осколкову гранату. Предмет відправили на експертизу. Фігуранту повідомили про підозру у замаху на вбивство, вчиненому з корисливих мотивів на замовлення, та незаконному поводженні з вибуховими пристроями. Його взяли під варту без можливості внесення застави.

Знайдена правоохоронцями, ймовірно, граната Фото: Національна поліція

"Досудове розслідування триває. У процесі подальшого слідства поліціянти спільно з СБУ встановлюватимуть мотиви злочину та інших осіб, які можуть бути причетні до нього", — додала пресслужба.

У "РБК-Україна" повідомили, що, за даними джерел видання, жертвою замовного вбивства мав стати 56-річний бізнесмен Геннадій Бейбутян.

Фото з затримання підозрюваного у замаху на замовне вбивство Фото: Національна поліція

Нагадаємо, 19 жовтня Нацполіція повідомляла про знайдене на узбіччі дороги у передмісті Одеси тіло. Журналістка Ірина Гриб зазначала, що застреленим виявили бізнесмена та голову дачного кооперативу "Лагуна" Геннадія Бейбутяна. За даними ЗМІ, він також очолював громадську організацію "Підрозділ сприяння правоохоронним органам", яка допомагала у патрулюванні міста під час комендантської години та врученні повісток працівниками ТЦК.

Поліція Одеської області проінформувала, що 21 жовтня під час повітряної тривоги в одеській школі померла 13-річна дівчинка. Вчителі викликали "швидку", але медикам не вдалося реанімувати дитину.