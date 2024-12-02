Смертельное ДТП в Днепре: 17-летнего водителя BMW уже ловили без прав, — соцсети (фото)

В Днепре столкнулись две машины, погиб ребенок. Предварительно, за рулем машины, которая влетела в другую, сидел "нарушитель со стажем" и сын местного бизнесмена.

1 декабря в Днепре произошло смертельное ДТП, в результате которого пострадали четыре человека и погибла 10-летняя девочка. Автомобиль BMW влетел на полной скорости в Ford, в котором ехали двое взрослых и трое детей. 2 декабря в Telegram-канале "Днепр оперативный" опубликовали новые детали относительно водителя, который, вероятно, был виновником аварии.

Отмечается, что водителем, по предварительным данным, является 17-летний Арсений Бессонов, который не имел законного права садиться за руль. Он активно вел соцсети, где делился кадрами с иномаркой BMW.

Арсений Бессонов хвастался иномаркой в соцсетях Фото: Соцсети Арсений Бессонов хвастался иномаркой в соцсетях Фото: Соцсети

Сообщается, что отец Арсения — Олег Бессонов, местный бизнесмен, которого обвиняют в причастности к теневым схемам с фиктивными ФОПами. Две недели назад предприниматель и сам пережил аварию и был признан невиновным.

Сам Арсений, по данным соцсетей, летом уже фигурировал в другом ДТП. Тогда он сбил людей на пешеходном переходе и скрылся, но дело квалифицировали как административное нарушение.

Арсений Бессонов с машиной, которая, вероятно, влетела в Ford 1 декабря Фото: Соцсети

На обнародованном видео видно, как черная машина BMW сбивает двух человек на пешеходном переходе вблизи остановки. Не останавливаясь, машина с несколькими пассажирами направляется дальше. Пострадавших впоследствии забрала "скорая".

В Telegram-канале "ХДнепр" опубликовали скриншоты документов Бессонова и информации о суде по предыдущему делу. Из них известно, что парень 2007 года рождения. Совершеннолетия он достигнет в феврале 2025 года.

Документы Арсения Бессонова Фото: Соцсети

Фокусу удалось по номеру дела найти его в реестре Судебной власти Украины. Дело об административном правонарушении, по которому привлекался Арсений Бессонов, рассматривали в ноябре этого года. Речь шла об управлении машиной без соответствующих документов.

Информация о найденном в реестре деле Фото: Скриншот

Избежать наказания за ДТП в Днепре не удастся

На ситуацию отреагировал народный депутат Алексей Гончаренко, предположив, что несовершеннолетний Бессонов ездил за рулем без удостоверения благодаря взятке. Он призвал к отставкам правоохранителей, которые допустили смертельное ДТП, не задержав подростка после первого случая.

"Это не шутки. Ну а сам парень должен ответить уже по закону. "Замять" теперь ничего не получится", — подчеркнул парламентарий.

ДТП в Днепре: погибла дочь военного

Также появилась неподтвержденная информация, что отец погибшей девочки — военнослужащий, который воюет с первых дней полномасштабной войны.

Напомним, 1 декабря открыли движение на Подольско-Воскресенском мосту. Проезд грузовиков запрещен, однако мост доступен легковым машинам и общественному транспорту.

В полиции сообщили, что 55-летняя спланировала убийство своего бывшего мужа, потому что не была согласна делить имущество из-за развода.