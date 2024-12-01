Скорость и темнота: в Днепре произошло смертельное ДТП, ранены пять человек, — полиция (фото)

В Днепре произошло ДТП с участием двух автомобилей, которые не разминулись на темной улице. Согласно данным полиции, BMW врезался в Ford, ребенок получил смертельные травмы.

1 декабря в Днепре произошло дорожное транспортное происшествие (ДТП) на одной из центральных улиц. Во время ДТП пострадали пять человек, из них — трое детей. Один ребенок, 10-летняя девочка, погиб. О деталях трагических событий рассказали на портале ГУ Нацполиции в Днепропетровской области.

В первых сообщениях в группе "Днепр оперативный" рассказывали, якобы произошел наезд на пешеходов, которые в темноте и с неработающим светофором переходили проезжую часть по "зебре". На видео с места событий видно пострадавших, которым пытаются оказать помощь прохожие. Не заметно, чтобы работали уличные фонари, которые должны освещать дорогу посреди города. Также видно поврежденный автомобиль и обломки, которые валяются вдоль дороги. Фокус не публикует записи по этическим соображениям.

Тем временем ГУ Нацполиции в Днепропетровской области уточнило детали инцидента в Днепре. Как выяснилось, ДТП произошло в 19:45 на Заводской набережной, но без участия пешеходов. Столкнулись два автомобиля — Ford и BMW. Ford как раз разворачивался около остановки "Детский комбинат", когда в него на полной скорости врезался автомобиль BMW, ехавший в сторону моста через Днепр. В результате удара в "форде" погибла 10-летняя девочка. Кроме того, получили ранения четыре человека — еще двое детей и двое взрослых (водитель и пассажирка). Пострадавших доставили в больницу, на месте инцидента работают следователи.

ДТП в Украине — автомобиль Ford после аварии 1 декабря после аварии Фото: Нацполиция ДТП в Украине — автомобиль BMW после аварии 1 декабря после аварии Фото: Нацполиция

Правоохранители задержали водителя, который сидел за рулем BMW. Его подозревают в совершении преступления по ст. ч. 2 ст. 286 — грубое нарушение правил дорожного движения, которое привело к ДТП и смерти людей. Наказание за это преступление — максимум восемь лет тюрьмы.

Кто именно находился за рулем BMW полиция не написали. Между тем в канале "Днепр оперативный" опубликовали фрагменты сообщений людей, которые якобы узнали авто и водителя. Они утверждают, что водитель участвовал в других аналогичных инцидентах. При этом публикуют кадры, сделанные летом 2024 года. На видео — машина, которая влетает на пешеходный переход, сбивает людей, водитель не останавливается, а едет по своим делам. В настоящее время нет подтверждений, есть ли связь между ДТП летом и 1 декабря.

ДТП в Украине — предположения о возможном виновнике смертельных событий 1 декабря Фото: Скриншот

ДТП в Украине — другие смертельные случаи

Отметим, 28 ноября под Киевом произошло масштабное ДТП, в котором приняло участие пять машин. Инцидент произошел на заснеженной дороге Киев-Ковель, один человек погиб. 18 ноября произошло чрезвычайное происшествие в Хмельницком. Согласно данным "Суспільного", водитель сидел за рулем BMW и влетел в остановку общественного транспорта.

Напоминаем, 22 ноября в аварию попала машина писателя "Сайгона": она "сделала сальто" на трассе посреди ночи.