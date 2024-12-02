Смертельна ДТП у Дніпрі: водію повідомлено про підозру, — Офіс генпрокурора

В Офісі генпрокурора повідомили, що чоловіка затримали відповідно до норм КПК, наразі також вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Жителю міста Дніпро повідомлено про підозру у вчиненні ДТП, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Дніпропетровської обласної прокуратури повідомлено про підозру 19-річному водію автомобіля "BMW" у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 286 КК України)", — повідомили у відомстві.

Там нагадали, що 1 грудня 2024 року чоловік, керуючи автомобілем у Дніпрі, перевищив швидкість і допустив зіткнення з автомобілем "Ford". Внаслідок цього загинула10-річна пасажирка, інші, зокрема малолітні діти, а також водій дістали травми різного ступеня тяжкості та були госпіталізовані.

Наразі водія "BMW" затримано відповідно до ст. 208 КПК України. Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

ДТП у Дніпрі: подробиці

Нагадаємо, що 1 грудня на одній із центральних вулиць Дніпра сталась ДТП. Згідно з даними поліції, BMW врізалось у Ford. В результаті постраждали п'ятеро людей, з них — троє дітей. Одна дитина, 10-річна дівчинка, загинула.

Пізніше стало відомо, що у лікарні Дніпра у важкому стані перебувають дві дівчинки, які постраждали внаслідок ДТП. Обидві дитини мають численні травми та переломи. Старша з них перебуває у вкрай тяжкому стані та наступні три доби стануть для неї вирішальними.