ДТП із BMW у Дніпрі: медики розповіли про стан постраждалих, найважчі — дві дівчинки-сестри (відео)

Обидві дівчинки мають численні травми та переломи. Старша дитина перебуває у вкрай тяжкому стані. Найближчі 3 доби стануть вирішальними для її життя.

У лікарні Дніпра у важкому стані перебувають дві дівчинки, які постраждали внаслідок ДТП за участі авто BMW, яке на шаленій швидкості влетіло у інший автомобіль. Про стан дітей пише "Дніпро оперативний" з посиланням на медиків.

"До нас надійшли дві дівчинки 11 та 13 років після ДТП. Старша дівчинка вкрай важка. Загроза її життю зберігається. У дитини черепно-мозкова травма, переломи кісток черепа, тупа травма грудної клітини, розрив легень і селезінки, перелом стегна", — розповідають у лікарні.

Медики говорять, що найближчі 3 доби — вирішальні для дитини.

Молодша сестра дівчинки перебуває у стабільному стані, але він також важкий. Вона дістала черепно-мозкову травму, струс головного мозку, перелом стегна та множинні ураження тканин. Її очікує тривале лікування з оперативним втручанням.

Нагадаємо, що 1 грудня в Дніпрі 17-річний водій BMW на шаленій швидкості влетів у інше авто. Внаслідок удару загинула 10-річна дівчинка. Крім того, зазнали поранень четверо людей — ще двоє дітей і двоє дорослих (водій та пасажирка). Постраждалих доправили до лікарні, на місці інциденту працюють слідчі.

Попередньо, за кермом машини, яка влетіла в іншу, сидів "порушник зі стажем" та син місцевого бізнесмена — 17-річний Арсеній Бессонов, який не мав законного права сідати за кермо. Він активно вів соцмережі, де ділився кадрами з іномаркою BMW.