ДТП с BMW в Днепре: медики рассказали о состоянии пострадавших, самые тяжелые — две девочки-сестры (видео)

Обе девочки получили многочисленные травмы и переломы. Старшая находится в крайне тяжелом состоянии. Ближайшие 3 суток станут решающими для ее жизни.

В больнице Днепра в тяжелом состоянии находятся две девочки, пострадавшие в результате ДТП с участием авто BMW, которое на большой скорости влетело в другой автомобиль. О состоянии детей пишет "Днепр оперативный" со ссылкой на медиков.

"К нам поступили две девочки 11 и 13 лет после ДТП. Старшая девочка крайне тяжелая. Угроза ее жизни сохраняется. У ребенка черепно-мозговая травма, переломы костей черепа, тупая травма грудной клетки, разрыв легких и селезенки, перелом бедра", — рассказывают в больнице.

Медики говорят, что ближайшие 3 суток — решающие для ребенка.

Младшая сестра девочки находится в стабильном состоянии, но оно тоже тяжелое. Она получила черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга, перелом бедра и множественные поражения тканей. Ее ожидает длительное лечение с оперативным вмешательством.

Напомним, что 1 декабря в Днепре 17-летний водитель BMW на бешеной скорости влетел в другое авто. В результате удара погибла 10-летняя девочка. Кроме того, получили ранения четыре человека — еще двое детей и двое взрослых (водитель и пассажирка). Пострадавших доставили в больницу, на месте инцидента работают следователи.

Предварительно, за рулем машины, которая влетела в другую, сидел "нарушитель со стажем" и сын местного бизнесмена — 17-летний Арсений Бессонов, который не имел законного права садиться за руль. Он активно вел соцсети, где делился кадрами с иномаркой BMW.