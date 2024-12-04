Смертельное ДТП в Днепре: подозреваемые не стали помогать пострадавшим и пошли в супермаркет

В полиции рассказали, что в настоящее время правоохранительные органы расследуют обстоятельства инцидента, в том числе возможную передачу права управления автомобилем несовершеннолетнему.

После смертельного ДТП в Днепре, фигуранты аварии отправились в супермаркет, не оказав помощь пострадавшим. Об этом сообщает местный Telegram-канад "Дніпро оперативний" со ссылкой на начальника отдела расследования преступлений в сфере транспорта СУ ГУНП в Днепропетровской области Андрея Бондаренко.

Так, правоохранители провели совместную с прокуратурой пресс-конференцию, на которой были опубликованы записи с камер видеонаблюдения. На видео видно, как подозреваемые находились в супермаркете АТБ на улице Коробова с 20:11 до 20:25, сразу после аварии. Вернулись на место происшествия они примерно через час.

Выяснилось, что владельцем BMW, на котором ехали подозреваемые, является отец одного из них, Арсения Бессонова. Об этом сообщил заместитель руководителя Днепропетровской областной прокуратуры Олег Рыженко. Он отметил, что в реестр досудебных расследований внесены данные по возможной передаче права управления автомобилем несовершеннолетнему и по факту ненадлежащего исполнения родительских обязанностей. Это расследование продолжается, и по его итогам будут приняты процессуальные решения.

Рыженко также сообщил, что 4 декабря суд должен избрать меру пресечения для 17-летнего парня, который мог быть пассажиром BMW. Прокуроры подали ходатайство о домашнем аресте, чтобы предотвратить его выезд за границу.

Первый заместитель начальника Главного следственного управления Нацполиции Сергей Пантелеев сообщил, что следствие по делу ДТП взяло под контроль ГСУ. Обращение было направлено в Офис генпрокурора для определения подследственности. Рассмотрение дела будет поручено криминалистам из Главного следственного управления Нацполиции в Киеве.

Что касается самого ДТП, трагедия произошла 1 декабря 2024 года в микрорайоне Красный Камень. Водитель BMW, превысив скорость, врезался в Ford, в результате чего погибла 10-летняя девочка, пассажирка Ford.

Смертельное ДТП в Днепре: погибла 10-летняя девочка

Напомним, что изначально СМИ распространили информацию, что за рулем BMW был 17-летний Арсений Бессонов, который ранее попал в похожую ситуацию, сбив двух девушек на пешеходном переходе. Тогда дело квалифицировали как административное нарушение, а Бессонов, по слухам, избежал ответственности благодаря вмешательству своего отца, Олега Бессонова, который якобы был замешан в теневых схемах с фиктивными ФОПами. Однако позднее правоохранители опровергли эту информацию, установив, что за рулем BMW находился 19-летний Валерий Олещенко, житель Днепра. Олещенко был задержан и предъявлено обвинение в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшем гибель человека. 3 декабря суд избрал для него меру пресечения в виде ареста на 60 суток без права внесения залога.

Напомним, что 1 декабря в Днепре, на одной из центральных улиц, произошло ДТП. Полицейские отметили, что BMW врезалось в Ford. В результате пострадали пять человек, из них — трое детей. Один ребенок, 10-летняя девочка, погиб.

Позже стало известно, что в больнице Днепра в тяжелом состоянии находятся две девочки, пострадавшие в результате ДТП. Оба ребенка имеют многочисленные травмы и переломы. Старшая из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Водителю сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Он был задержан в соответствии с нормами действующего законодательства.