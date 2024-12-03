Смертельное ДТП с BMW в Днепре: водителю избрана мера пресечения, детали

В Офисе генпрокурора рассказали, что водитель взят под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток.

Водителю, которого подозревают в совершении ДТП 1 декабря в городе Днепр, в результате которого погибла 10-летняя девочка, избрана мера пресечения. Он взят под стражу сроком на 60 суток без определения размера залога. Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"По ходатайству Днепропетровской областной прокуратуры подозреваемому в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее гибель потерпевшей (ч. 2 ст. 286 УК Украины), избрана мера пресечения. Он взят под стражу без определения размера залога сроком на 60 суток", — отметили в ведомстве.

ДТП в Днепре: что на данный момент известно

Напомним, что 1 декабря в Днепре, на одной из центральных улиц, произошло ДТП. Полицейские отметили, что BMW врезалось в Ford. В результате пострадали пять человек, из них — трое детей. Один ребенок, 10-летняя девочка, погиб.

Позже стало известно, что в больнице Днепра в тяжелом состоянии находятся две девочки, пострадавшие в результате ДТП. Оба ребенка имеют многочисленные травмы и переломы. Старшая из них находится в крайне тяжелом состоянии.

Водителю сообщено о подозрении в нарушении правил дорожного движения, что привело к гибели 10-летней девочки (ч. 2 ст. 286 УК Украины). Он был задержан в соответствии с нормами действующего законодательства.

Впоследствии в соцсетях рассказали, что следователь, который ведет дело смертельного ДТП с участием автомобиля BMW на жилмассиве Красный камень, отказался общаться с родителями погибшей 10-летней девочки. Однако впоследствии стало известно, что его опросили и отпустили.