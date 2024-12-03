ДТП в Днепре: в полиции отрицают, что следователь отказался общаться с родителями погибшего ребенка

В полиции говорят, что мужчину допросили, а распространенная в сети информация не соответствует действительности. В сети говорят, что родители 2 часа просидели под кабинетом следователя, а тот потом просто вышел, закрыл дверь и ушел.

Отца погибшей в ДТП на жилмассиве Красный камень девочки опросили и отпустили. Он ждал полчаса пока следователь завершит предыдущие дела. Об этом пишет издание "Днепр оперативный" со ссылкой на пресс-службу Нацполиции Днепропетровской области.

По сообщению СМИ, в пресс-службе области опровергают распространенную в сети информацию о том, что следователь отказался принять родителей погибшей девочки. Пресс-секретарь областной полиции Анна Старчевская заявила, что отца погибшей девочки действительно вызвали для опроса, и согласно записи видеокамер он около 30 минут ожидал перед кабинетом, пока следователь завершит предварительную работу. После этого отца опросили, признали потерпевшим и отпустили.

Старчевская подчеркнула, что информация, которая распространяется по сети, не соответствует действительности.

В соцсетях сообщили, что следователь не принял родителей девочки

Ранее в соцсетях пользователь Алексей Сенько рассказал, что в Днепре следователь, который ведет дело смертельного ДТП с участием автомобиля BMW на жилмассиве Красный камень, отказался общаться с родителями погибшей 10-летней девочки.

"На сегодняшний день старший следователь который ведет это дело, а именно Неборачко Александр Валерьевич, не принял родителей погибшей Миланы. Два часа ожидания и следователь без объяснения, закрыл кабинет и покинул здание. Я не понимаю это государство. К вам нужно находить с деньгами сразу, а иначе внимания не стоят? Или вы не решили кого выбрать виновным? Потому что сначала один за рулем, потом другой. То камеры не работают, а после огласки вы берете видео. Как это работает?", — задался вопросом мужчина.

Он задал случай с девушками, которых автомобиль сбил в районе ЦУМа и им днепровские следователи "сделали" легкие телесные повреждения вместо тяжелых.

Мужчина призвал руководство полиции обратить внимание на поведение следователя и в частности на все обстоятельства в трагедии с BMW.

ДТП с BMW в Днепре: что известно

Напомним, что 1 декабря в Днепре BMW на бешеной скорости влетел в другое авто. В результате удара погибла 10-летняя девочка. Кроме того, получили ранения четыре человека — еще двое детей и двое взрослых (водитель и пассажирка). Пострадавших доставили в больницу, на месте инцидента работают следователи.

Предварительно, за рулем машины, которая влетела в другую, сидел 17-летний "нарушитель со стажем" и сын местного бизнесмена — Арсений Бессонов, который не имел законного права садиться за руль. Он активно вел соцсети, где делился кадрами с иномаркой BMW.

Впоследствии в полиции опровергли, что за рулем был 17-летний водитель. По словам пресс-секретаря полиции Днепропетровской области Анны Старчевской, BMW управлял парень 2005 года рождения.

2 декабря в полиции сообщили, что 19-летнего подозреваемого задержали в соответствии с нормами УПК, сейчас также решается вопрос о мере пресечения в виде содержания под стражей.

В больнице Днепра в тяжелом состояниинаходятся две девочки-сестры 11 и 13 лет, которые пострадали в результате ДТП с участием авто BMW.