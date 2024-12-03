ДТП у Дніпрі: у поліції заперечили, що слідчий відмовився спілкуватися з батьками загиблої дитини

У поліції повідомляють, що чоловіка допитали, а поширена в мережі інформація не відповідає дійсності. У мережі кажуть, що батьки 2 години просиділи під кабінетом слідчого, а той потім просто вийшов, зачинив двері і пішов.

Батька загиблої в ДТП на житломасиві Червоний камінь дівчинки опитали і відпустили. Він чекав пів години поки слідчий завершить попередні справи. Про це пише видання "Дніпро оперативний" із посиланням на пресслужбу Нацполіції Дніпропетровської області.

За повідомленням ЗМІ, у пресслужбі області спростовують поширену в мережі інформацію про те, що слідчий відмовився прийняти батьків загиблої дівчинки. Речниця обласної поліції Ганна Старчевська заявила, що батька загиблої дівчинки дійсно викликали для опитування, і згідно з запису відеокамер він близько 30 хвилин очікував перед кабінетом, поки слідчий завершить попередню роботу. Після цього батька опитали, визнали потерпілим і відпустили.

Старчевська наголосила, що інформація, яка шириться мережею, не відповідає дійсності.

У соцмережах повідомили, що слідчий не прийняв батьків дівчинки

Раніше в соцмережах користувач Олексій Сенько розповів, що в Дніпрі слідчий, який веде справу смертельної ДТП за участі автомобіля BMW на житломасиві Червоний камінь, відмовився спілкуватися з батьками загиблої 10-річної дівчинки.

"На сьогодні старший слідчий, який веде цю справу, а саме Неборачко Олександр Валерійович, не прийняв батьків загиблої Мілани. Дві години чекання і слідчий без пояснення зачинив кабінет і покинув будівлю. Я не розумію цю державу. До вас потрібно заходити з грошима одразу, а інакше уваги не варті?? Чи ви не вирішили кого обрати винним? Бо спочатку один за кермом, потім інший. То камери не працюють, а після розголосу ви берете відео. Як це працює?", — задався питанням чоловік.

Він згадав випадок із дівчатами, яких автомобіль збив в районі ЦУМа, і їм дніпровські слідчі "зробили" легкі тілесні ушкодження замість важких.

Чоловік закликав керівництво поліції звернути увагу на поведінку слідчого та зокрема на усі обставини в трагедії з BMW.

ДТП з BMW у Дніпрі: що відомо

Нагадаємо, що 1 грудня в Дніпрі BMW на шаленій швидкості влетів у інше авто. Внаслідок удару загинула 10-річна дівчинка. Крім того, зазнали поранень четверо людей — ще двоє дітей і двоє дорослих (водій та пасажирка). Постраждалих доправили до лікарні, на місці інциденту працюють слідчі.

Попередньо, за кермом машини, яка влетіла в іншу, сидів 17-річний "порушник зі стажем" та син місцевого бізнесмена — Арсеній Бессонов, який не мав законного права сідати за кермо. Він активно вів соцмережі, де ділився кадрами з іномаркою BMW.

Згодом у поліції спростували, що за кермом був 17-річний водій. За словами речниці поліції Дніпропетровської області Ганни Старчевської, BMW кермував хлопець 2005 року народження.

2 грудня в поліції повідомили, що 19-річного підозрюваного затримали відповідно до норм КПК, наразі також вирішується питання щодо запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У лікарні Дніпра у важкому стані перебувають дві дівчинки-сестри 11 і 13 років, які постраждали внаслідок ДТП за участі авто BMW.