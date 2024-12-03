Смертельна ДТП з BMW у Дніпрі: водію обрано запобіжний захід, деталі

В Офісі генпрокурора розповіли, що водія взято під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб.

Водію, якого підозрюють у вчиненні ДТП 1 грудня в місті Дніпро, внаслідок якої загинула 10-річна дівчинка, обрано запобіжний захід. Його взято під варту строком на 60 діб без визначення розміру застави. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

"За клопотанням Дніпропетровської обласної прокуратури підозрюваному у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель потерпілої (ч. 2 ст. 286 КК України), обрано запобіжний захід. Його взято під варту без визначення розміру застави строком на 60 діб", — зазначили у відомстві.

ДТП у Дніпро: що наразі відомо

Нагадаємо, що 1 грудня в Дніпрі, на одній із центральних вулиць, сталась ДТП. Поліцейські зазначили, що BMW врізалось у Ford. В результаті постраждали п'ятеро людей, з них — троє дітей. Одна дитина, 10-річна дівчинка, загинула.

Пізніше стало відомо, що у лікарні Дніпра у важкому стані перебувають дві дівчинки, які постраждали внаслідок ДТП. Обидві дитини мають численні травми та переломи. Старша з них перебуває у вкрай тяжкому стані.

Водію повідомлено про підозру у порушенні правил дорожнього руху, що призвело до загибелі 10-річної дівчинки (ч. 2 ст. 286 КК України). Його було затримано відповідно до норм чинного законодавства.

Згодом в соцмережах розповіли, що слідчий, який веде справу смертельної ДТП за участі автомобіля BMW на житломасиві Червоний камінь, відмовився спілкуватися з батьками загиблої 10-річної дівчинки. Однак згодом стало відомо, що його опитали і відпустили.