Не розуміє, в чому винний: суд обрав запобіжний захід 17-річному учаснику ДТП в Дніпрі

17-річний фігурант справи про смертельне ДТП у Дніпрі сказав, що не надав потерпілим допомогу, бо не має медичної освіти. Під час засідання суду він заявив, що також постраждав під час інциденту.

У Дніпрі обрали запобіжний захід для людини, яка перебувала у кабіні автомобіля BMW під час смертельної дорожньо-транспортної пригоди (ДТП) у Дніпрі 1 грудня. Фігурант отримав домашній арешт, водночас не визнав своєї провини за статтею, за якою отримав підозру. Про деталі рішенні суду розповіли на сторінці Facebook поліції Дніпропетровської області.

У дописі зазначено, що 17-річний фігурант отримав запобіжний захід — 60 діб цілодобового домашнього арешту. Правоохоронці пояснили, в чому його підозрюють. Ідеться про злочин за ч. 3 ст. 136 Кримінального кодексу — ненадання допомоги, яке призвело до смерті людини. Покарання за такий злочин — тюремний термін від двох до п'яти років.

Правоохоронці не назвали ім'я громадянина, який став учасником смертельного ДТП, сидячи, ймовірно, на пасажирському сидінні BMW. На каналі "Дніпро оперативний" написали, що це може бути Арсен Бессонов: офіційного підтвердження немає.

Поліція додала фото з зали судового засідання. Фігуранта зняли зі спини, тому обличчя розгледіти не вдалося.

ДТП у Дніпрі - фото з судового засідання Фото: Національна поліція

ДТП у Дніпрі — деталі судового засідання

У мережі можна відшукати відео, зняті у залі судового засідання у справі смертельного ДТП у Дніпрі. Наприклад, на записі каналу "Дніпро оперативний" чути короткий виступ 17-річного дніпрянина. Зокрема, він пояснив, що начебто намагався набрати номер швидкої допомоги 103, але відклав слухавку, коли побачив, що телефонують інші. З його слів, він не винний і не розуміє, чому його обвинувачують. Додав, що не міг надати допомогу потерпілим, бо не має медичної освіти.

"Не розумію, в чому я винний. Я також є постраждалим. Я побачив, що одна з потерпілих загинула, і зрозумів, що нічим не можу їй допомогти, оскільки у мене немає медичної освіти та досвіду", — чути на відео.

Під час засідання був присутній батько неповнолітнього фігуранта, додали у каналі. Чоловік заявив, начебто на телефон сина надходили погрози.

Деталі смертельного ДТП в Дніпрі 1 грудня

Згідно з даними поліції, ДТП у Дніпрі сталось о 19:45 на Заводській набережній. Учасники інциденту — автомобілі Ford та BMW. Правоохоронці пояснили, що BMW на повній швидкості врізався у Ford, який саме розвертався. Внаслідок удару на місці загинула 10-річна дівчинка. В салоні Ford були ще четверо людей: чоловік, жінка, двоє дітей — усіх доправили до лікарні у важкому стані.

ДТП у Дніпрі - автомобіль Ford, в якому 1 грудня постраждало п'ятеро людей Фото: Нацполіція ДТП у Дніпрі - автомобіль BMW, який врізався у Ford 1 грудня Фото: Нацполіція

Підозрюваний у вчиненні ДТП — 19-річний дніпрянин, який міг перебувати за кермом BMW. Поруч сидів 17-річний пасажир, запобіжний захід якому оголосили 4 грудня. 3 грудня арештували водія на 60 діб. Тим часом дніпровський канал розповів, що за кермом міг бути саме неповнолітній, який, ймовірно, раніше також був учасником та винуватцем ДТП. На відео, оприлюдненому у мережі, можна побачити подію, яка сталася влітку 2024 року: BMW з тими ж номерами, що й 1 грудня, збиває людей на пішохідному переході та їде геть.

Нагадуємо, 4 грудня родичка 10-річної дівчинки, яка загинула в ДТП, розповіла про характер дівчинки та про її життя.