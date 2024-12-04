Смертельна ДТП у Дніпрі: родичка розповіла про загиблу 10-річну дівчинку

10-річна Мілана була єдиною та довгоочікуваною дитиною у сім’ї, її батько боронить країну. Родичка дівчинки Ольга Король вважає, що справжнього винуватця аварії "відмазують" правоохоронці.

1 грудня у центрі Дніпра сталася смертельна ДТП, BMW влетіла на повній швидкості у Ford. Загинула 10-річна дівчинка, ще четверо осіб отримали травми. 2 грудня Олексій Сенько заявив у соцмережах, що старший слідчий Олександр Неборачко не прийняв батьків загиблої дитини.

"Дві години чекання і слідчий без пояснення, зачинив кабінет і покинув будівлю", — написав він.

3 грудня Сенько уточнив, що заяву прийняли й батьки поспілкувались з членом слідчої групи. Однак саме старший слідчий "був дуже зайнятий, щоб приділити час".

"Робота продовжується, робимо максимально все можливе, щоб ситуація не залишилась непомітною і були справедливі вироки", — додав Сенько.

Одна з родичок 10-річної Мілани Ольга Король дала коментар "ТСН". Вона пояснила, що йдеться про родину її хрещеної. Жінка підтвердила, що заяву у поліції прийняли, але "не так, як хотілось би". Нині сім’я готується до похорону.

"У матері Мілани є рідний брат. Так от, в автівці була родина брата — брат, його дружина, дві його доньки та Мілана. В той час вони везли Мілану додому", — розповіла Король.

З її слів, Мілана була "дуже довгоочікуваною дитиною". Батьки чекали на дитину 15 років і окрім неї дітей не мали.

"Коли Мілана народилась, то це було для них величезним щастям. Батьки дуже любили її, дитина росла творчою особистістю — танцювала, малювала, в маму. Тато дівчинки від 2022 року захищає Україну. Мілана завжди чекала, коли батько приїде додому. В січні Мілані мало виповнитись 11 років", — поділилась родичка.

Король припустила, що правоохоронці "відмазують" справжнього винуватця аварії. Вона згадала про відео, на якому та ж автівка збиває двох пішоходів, та виступила за "найсуворіше покарання, яке тільки може бути".

"І не тільки для нього, а й для його родини. Якщо вони мають якісь посади, то вони не повинні їх обіймати. Повинні полетіти всі голови. Якщо хтось відмазує у правоохоронних органах, то такі люди не повинні там працювати", — заявила жінка.

Інші дві дівчинки, які також перебували в машині на момент ДТП, отримали важкі травми. Їхній стан оцінюють як важкий.

"Одна стабільна, а друга в дуже важкому стані. У дитини розтрощені кістки, переломи, струс дуже сильний. Їхні батьки в лікарнях, у них теж тяжкі травми", — додала Король.

У Нацполіції 3 грудня проінформували, що 19-річного водія BMW за рішенням суду взяли під варту без права на заставу. Неповнолітньому пасажиру оголосили підозру у ненаданні допомоги особі, яка перебуває в небезпечному для життя стані. Прокурори добиватимуться, щоб його взяли під цілодобовий домашній арешт.

За даними слідства, після аварії водій та неповнолітній пасажир втекли, але приблизно за годину повернулися на місце ДТП. Відео з камер спостереження свідчать про те, що останнім за кермом був повнолітній фігурант.

Нагадаємо, у соцмережах після смертельної аварії у Дніпрі інформували, що за кермом BMW був син бізнесмена Арсеній Бессонов. 17-річний хлопець вже притягувався до відповідальності за водіння без прав. Влітку він фігурував у ДТП, в якій постраждали дві дівчини на пішохідному переході. Однак тоді травми кваліфікували як легкі, і поліція обмежилась складанням адмінпротоколу. У поліції заявили, що за кермом перебував хлопець 2005 року народження, а неповнолітній був пасажиром.

Представник ГУНП у Дніпропетровській області Андрій Бондаренко інформував, що після смертельної ДТП водій та пасажир BMW пішли в супермаркет, не надавши допомоги постраждалим. Власником іномарки виявився батько Арсенія Безсонова.