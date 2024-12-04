Смертельное ДТП в Днепре: родственница рассказала о погибшей 10-летней девочке

10-летняя Милана была единственным и долгожданным ребенком в семье, ее отец защищает страну. Родственница девочки Ольга Король считает, что настоящего виновника аварии "отмазывают" правоохранители.

1 декабря в центре Днепра произошло смертельное ДТП, BMW влетела на полной скорости в Ford. Погибла 10-летняя девочка, еще четыре человека получили травмы. 2 декабря Алексей Сенько заявил в соцсетях, что старший следователь Александр Неборачко не принял родителей погибшего ребенка.

"Два часа ожидания и следователь без объяснения, закрыл кабинет и покинул здание", — написал он.

3 декабря Сенько уточнил, что заявление приняли и родители пообщались с членом следственной группы. Однако именно старший следователь "был очень занят, чтобы уделить время".

"Работа продолжается, делаем максимально все возможное, чтобы ситуация не осталась незаметной и были справедливые приговоры", — добавил Сенько.

Одна из родственниц 10-летней Миланы Ольга Король дала комментарий "ТСН". Она пояснила, что речь идет о семье ее крестной. Женщина подтвердила, что заявление в полиции приняли, но "не так, как хотелось бы". Сейчас семья готовится к похоронам.

"У матери Миланы есть родной брат. Так вот, в машине была семья брата — брат, его жена, две его дочери и Милана. В то время они везли Милану домой", — рассказала Король.

По ее словам, Милана была "очень долгожданным ребенком". Родители ждали ребенка 15 лет и кроме нее детей не имели.

"Когда Милана родилась, то это было для них огромным счастьем. Родители очень любили ее, ребенок рос творческой личностью — танцевал, рисовал, в маму. Папа девочки с 2022 года защищает Украину. Милана всегда ждала, когда отец приедет домой. В январе Милане должно было исполниться 11 лет", — поделилась родственница.

Король предположила, что правоохранители "отмазывают" настоящего виновника аварии. Она вспомнила о видео, на котором та же машина сбивает двух пешеходов, и выступила за "самое суровое наказание, которое только может быть".

"И не только для него, но и для его семьи. Если они имеют какие-то должности, то они не должны их занимать. Должны полететь все головы. Если кто-то отмазывает в правоохранительных органах, то такие люди не должны там работать", — заявила женщина.

Другие две девочки, которые также находились в машине на момент ДТП, получили тяжелые травмы. Их состояние оценивается как тяжелое.

"Одна стабильна, а вторая в очень тяжелом состоянии. У ребенка раздроблены кости, переломы, сотрясение очень сильное. Их родители в больницах, у них тоже тяжелые травмы", — добавила Король.

В Нацполиции 3 декабря проинформировали, что 19-летнего водителя BMW по решению суда взяли под стражу без права на залог. Несовершеннолетнему пассажиру объявили подозрение в неоказании помощи лицу, которое находится в опасном для жизни состоянии. Прокуроры будут добиваться, чтобы его взяли под круглосуточный домашний арест.

По данным следствия, после аварии водитель и несовершеннолетний пассажир скрылись, но примерно через час вернулись на место ДТП. Видео с камер наблюдения свидетельствуют о том, что последним за рулем был совершеннолетний фигурант.

Напомним, в соцсетях после смертельной аварии в Днепре информировали, что за рулем BMW был сын бизнесмена Арсений Бессонов. 17-летний парень уже привлекался к ответственности за вождение без прав. Летом он фигурировал в ДТП, в котором пострадали две девушки на пешеходном переходе. Однако тогда травмы квалифицировали как легкие, и полиция ограничилась составлением админпротокола. В полиции заявили, что за рулем находился парень 2005 года рождения, а несовершеннолетний был пассажиром.

Представитель ГУНП в Днепропетровской области Андрей Бондаренко информировал, что после смертельного ДТП водитель и пассажир BMW пошли в супермаркет, не оказав помощи пострадавшим. Владельцем иномарки оказался отец Арсения Бессонова.