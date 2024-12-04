Не понимает, в чем виноват: суд избрал меру пресечения 17-летнему пассажиру из ДТП в Днепре

17-летний фигурант дела о смертельном ДТП в Днепре сказал, что не оказал пострадавшим помощь, потому что не имеет медицинского образования. Во время заседания суда он заявил, что также пострадал во время инцидента.

В Днепре избрали меру пресечения для человека, который находился в кабине автомобиля BMW во время смертельного дорожно-транспортного происшествия (ДТП) в Днепре 1 декабря. Фигурант получил домашний арест, при этом не признал своей вины по статье, по которой получил подозрение. О деталях решении суда рассказали на странице Facebook полиции Днепропетровской области.

В заметке указано, что 17-летний фигурант получил меру пресечения — 60 суток круглосуточного домашнего ареста. Правоохранители объяснили, в чем его подозревают. Речь идет о преступлении по ч. 3 ст. 136 Уголовного кодекса — неоказание помощи, которое привело к смерти человека. Наказание за такое преступление — тюрьма на срок от двух до пяти лет.

Правоохранители не назвали имя гражданина, который стал участником смертельного ДТП, сидя, вероятно, на пассажирском сиденье BMW. На канале "Днепр оперативный" написали, что это может быть Арсен Бессонов: официального подтверждения нет.

Полиция добавила фото из зала судебного заседания. Фигуранта сняли со спины, поэтому лицо разглядеть не удалось.

ДТП в Днепре — фото с судебного заседания Фото: Национальная полиция

ДТП в Днепре — детали судебного заседания

В сети можно отыскать видео, снятыми в зале судебного заседания по делу смертельного ДТП в Днепре. Например, на записи канала "Днепр оперативный" слышно короткое выступление 17-летнего днепрянина. В частности, он объяснил, что якобы пытался набрать номер скорой помощи 103, но отложил трубку, когда увидел, что звонят другие. По его словам, он не виноват и не понимает, почему его обвиняют. Добавил, что не мог оказать помощь пострадавшим, потому что не имеет медицинского образования.

"Не понимаю, в чем я виноват. Я также являюсь пострадавшим. Я увидел, что одна из пострадавших погибла, и понял, что ничего не могу ей помочь, поскольку у меня нет медицинского образования и опыта", — слышно на видео.

Во время заседания присутствовал отец несовершеннолетнего фигуранта, добавили в канале. Мужчина заявил, что якобы на телефон сына поступали угрозы.

Детали смертельного ДТП в Днепре 1 декабря

Согласно данным полиции, ДТП в Днепре произошло в 19:45 на Заводской набережной. Участники инцидента — автомобили Ford и BMW. Правоохранители объяснили, что BMW на полной скорости врезался в Ford, который как раз разворачивался. В результате удара на месте погибла 10-летняя девочка. В салоне Ford были еще четыре человека: мужчина, женщина, двое детей — всех доставили в больницу в тяжелом состоянии.

ДТП в Днепре — автомобиль Ford, в котором 1 декабря пострадали пять человек Фото: Нацполиция ДТП в Днепре — автомобиль BMW, который врезался в Ford 1 декабря Фото: Нацполиция

Подозреваемый в совершении ДТП — 19-летний днепрянин, который мог находиться за рулем BMW. Рядом сидел 17-летний пассажир, меру пресечения которому объявили 4 декабря. 3 декабря арестовал водителя на 60 суток. Между тем днепровский канал рассказал, что за рулем мог быть именно несовершеннолетний, который, вероятно, ранее также был участником и виновником ДТП. На видео, обнародованном в сети, можно увидеть событие, которое произошло летом 2024 года: BMW с теми же номерами, что и 1 декабря, сбивает людей на пешеходном переходе и уезжает.

Напоминаем, 4 декабря родственница 10-летней девочки, которая погибла в ДТП, рассказала о характере девочки и о ее жизни.